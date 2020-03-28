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В России конюх изнасиловал двух девочек

28.03.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России конюх изнасиловал двух девочек

В Алтайском крае (Россия) 47-летний мужчина был приговорен к 16 годам тюрьмы за изнасилование 9-летней и 8-летней сестер. Подробности сообщает управление СК России по региону.

Мужчина работал конюхом. Он заманил одну из сестер в конюшню, подарив ей украшения и пообещав покатать девочку на лошади. После этого конюх совершил насильственные действия. Аналогично он повел себя и со второй сестрой.

Ранее осужденный уже был судим за преступления против половой неприкосновенности.

Мужчина признал вину на этапе предварительного следствия. Его приговорили к 16 годам колонии особого режима с обязательным посещением психиатра. Также осужденного на 12 лет лишили права работать с несовершеннолетними.

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В Алтайском крае (Россия) 47-летний мужчина был приговорен к 16 годам тюрьмы за изнасилование 9-летней и 8-летней сестер. Подробности сообщает управление СК России по...
 
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