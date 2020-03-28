Тест: угадайте свой организм под микроскопом

Источник материала: Tut.by

Макрофото — это отдельный жанр, который позволяет понять, что вокруг и внутри нас — целый мир. 42.TUT.BY собрал сделанные под микроскопом снимки частей и частиц человеческого организма, что в разные годы участвовали во всемирном конкурсе Nikon Small World, и предлагает вам угадать, что же это такое.