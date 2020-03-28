ДТП под Лиозно с тремя пострадавшими: на трассу выбежал кабан, а летевший водитель не успел среагировать

Источник материала: Tut.by

В Лиозненском районе 27 марта Volkswagen опрокинулся в кювет : пострадали три человека. Стали известны подробности аварии. Оказывается, на дорогу выбежал дикий кабан, водитель хотел его объехать, но не получилось, в том числе из-за превышения скорости, сообщает газета «Сцяг перамогі».



Фото: МЧС

Водитель пытался уйти от столкновения с кабаном, перебегавшим дорогу, и допустил занос. Этому способствовало и нарушение скоростного режима, пишет издание со ссылкой на местную ГАИ.

Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель и пристегнутый пассажир серьезных травм не получили. Непристегнутый пассажир — в реанимации.

Кабан не пострадал.

Напомним, авария произошла утром 27 марта на трассе Р21 вблизи деревни Смородино. Водитель и один пассажир вышли из авто сами. Второго пассажира заблокировало, его доставали из салона спасатели.