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ДТП под Лиозно с тремя пострадавшими: на трассу выбежал кабан, а летевший водитель не успел среагировать

28.03.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиозненском районе 27 марта Volkswagen опрокинулся в кювет: пострадали три человека. Стали известны подробности аварии. Оказывается, на дорогу выбежал дикий кабан, водитель хотел его объехать, но не получилось, в том числе из-за превышения скорости, сообщает газета «Сцяг перамогі».


Фото: МЧС

Водитель пытался уйти от столкновения с кабаном, перебегавшим дорогу, и допустил занос. Этому способствовало и нарушение скоростного режима, пишет издание со ссылкой на местную ГАИ.

Машина съехала в кювет и несколько раз перевернулась. Водитель и пристегнутый пассажир серьезных травм не получили. Непристегнутый пассажир — в реанимации.

Кабан не пострадал.

Напомним, авария произошла утром 27 марта на трассе Р21 вблизи деревни Смородино. Водитель и один пассажир вышли из авто сами. Второго пассажира заблокировало, его доставали из салона спасатели.

 
 
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На дорогу выбежал дикий кабан, водитель хотел его объехать, но не получилось, в том числе из-за превышения скорости.
 
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