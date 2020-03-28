Оркестру русских народных инструментов Брестского музколледжа - 70 лет

Источник материала: Виртуальный Брест

Концерт, который этой весной соберет слушателей в большом зале Брестского государственного музыкального колледжа имени Г. Ширмы, обещает быть особенным. И дело не только в том, что он будет посвящен 70-летию образования оркестра русских народных инструментов колледжа и состоится в преддверии празднования 80-летия учебного заведения.





Заслуженный любительский коллектив, которым руководит Лилия Стрелова, собирается в очередной раз подтвердить свое высокое звание, подарив публике ярчайшую гамму незабываемых впечатлений.

Солистами музыкальной программы станут лауреаты международных и республиканских конкурсов Никита Монин (балалайка), Вероника Иванюк (фортепиано), Игорь Иванюк (баян) и Павел Забродоцкий (аккордеон). Концерт украсит своим звучанием народный молодежный хор колледжа под руководством Тамары Парфеновой.

«Отцом» оркестра русских народных инструментов Брестского музыкального училища стал Николай Демченко. Правда, 70 лет назад по составу это был, скорее, небольшой ансамбль. Долгое время коллектив возглавляли Михаил Солопов, Сергей Любчук, Александр Мартыненко, Николай Алданов. Последний из названных – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, обладатель медали Франциска Скорины – руководил им почти четверть века! За это время маэстро расширил состав, усовершенствовал и разнообразил звучание оркестра, ввел духовые и фольклорные инструменты. Под его чутким руководством музыкальный коллектив заслужил любовь и уважение широкого круга слушателей и не раз был удостоен званий лауреата республиканских исполнительных форумов, а еще стал обладателем премии Специального фонда Президента Республики Беларусь, много концертировал по стране и за рубежом. О высоком исполнительском уровне оркестра говорит и то, что с 2006 года ему было присвоено звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».





Нынешний художественный руководитель и дирижер Лилия Николаевна Стрелова руководит оркестром русских народных инструментов без малого десятилетие. Коллектив активно участвует в мероприятиях республиканского и областного уровней. Помнят его и слушатели Международного фестиваля «Январские музыкальные вечера», концертов, посвященных 75-летию образования Брестской области, областных «Дажынак». А еще оркестр ярко представил свое мастерство с сольной программой на Международном фестивале «Радость» (г. Брест, 2018), в концертах, посвященных Дню единения России и Беларуси, на юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Брестского академического театра драмы и участвовал в заключительном концерте в честь 1000-летия Бреста. Традиционную для колледжа «Неделю музыки для детей и юношества» трудно представить без этого коллектива.

«Активный, эмоциональный музыкант, горячо любящий свою профессию, художественный руководитель Лилия Николаевна творчески вдохновляет коллектив, наполняет его энергией и глубиной», – говорит заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, почетный гражданин города Бреста, председатель ОО «Брестское областное музыкальное общество» Лилия Батырева.

Коллектив Лилии Стреловой составляют от 40 до 50 оркестрантов. Это учащиеся музыкального колледжа, его преподаватели, педагоги общеобразовательных и музыкальных школ города. Все представители преподавательского состава имеют высшее музыкальное образование. Ежегодно список участников оркестра обновляется, ведь в колледж приходят новые учащиеся, а выпускники продолжают свою профессиональную и творческую деятельность.

Оркестр русских народных инструментов – это коллектив исполнителей, играющих на музыкальных инструментах, которые на протяжении столетий создавал и совершенствовал народ России. Эти этнические инструменты подразделяются на четыре группы: струнные, духовые, ударные и гармоники. Обогащают звучание оркестра и гусли, приобретенные в 2014 году.





– Старые гусли помню еще с того времени, когда сама училась в музыкальном училище (окончила его в 1989 году). Учитывая то, что мы репетируем шесть часов в неделю, встречаясь через день, инструмент пришел в негодность, поэтому аттестационная комиссия рассмотрела просьбу учащихся приобрести новые гусли, которые привезли из Москвы, – рассказала Лилия Николаевна.

Лилия Стрелова родилась в Белоозерске. В музыку влюбилась в раннем детстве, и родители решили учить дочь играть на баяне. Позже, уже в оркестре русских народных инструментов, Лилии Николаевне доверили роль ведущего баяна. Преподавать в колледже она стала после окончания в 1994 году Белгосакадемии музыки, когда получила диплом с присвоенной квалификацией «Концертный исполнитель и дирижер оркестра народных инструментов».

– Очень люблю свою профессию, свой коллектив и все, что мы делаем, – признается она. – Дирижерская деятельность – одна из сложнейших среди музыкально-исполнительских профессий. Ее структура многокомпонентная, а проявления многогранны. Поэтому к дирижеру предъявляются самые высокие требования. Одна из его главных задач заключается в интерпретации – «переводе» нотного текста в звуковой ряд, адресованный слушателю. Дирижер старается увлечь оркестрантов, воспитывать в учащихся творческое воображение, помогает ясно и четко выражать свои мысли и чувства. Концерты – самое лучшее, что у них есть. Музыкантам необходимы концерты! Когда зал заполнен слушателями, звучат громкие аплодисменты, «Бис!» и «Браво!» – ребята окрыляются, воодушевляются на осуществление новых творческих задач.

Коллектив Лилии Стреловой старается постоянно обновлять свой репертуар, а его составляют русские и белорусские народные песни и танцы в собственных обработках, аранжировках, инструментовках, а также оригинальные произведения русских, белорусских и западноевропейских композиторов.





В юбилейной программе прозвучит музыка Виктора Власова, Игоря Лученка, Евгения Дербенко, Луиса Феррари, Астора Пьяццоллы, Михаила Товпеко, Николая Будашкина, Александа Шалова...

– Музыка Николая Будашкина и Александа Шалова – это репертуарная классика, пришедшая к нам из середины прошлого века, когда в послевоенные годы интенсивно восстанавливалось музыкальное искусство игры на русских народных инструментах, – рассказывает Лилия Стрелова. – Эти произведения обладают особым колоритом, в них заключена красочная палитра русской души, вся ее широта! Они виртуозные, сложные. Инструментовки сделаны великолепно, их удобно играть.

Концертные программы оркестра русских народных инструментов всегда состоят из композиций, различных по тематике, жанру и стилистике. Коллектив играет разнохарактерные произведения – веселые и глубоко трагичные, как, например, «Ария» Вадима Бибергана, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны, трогающая до глубины души.

Особенность оркестра и в том, что многие его участники играют на дополнительных инструментах, которые не являются их основной специальностью. Например, балалайки секунда и альт, домры альт и бас, контрабас в их учебной программе осваиваются дополнительно (основные – гитара, баян, аккордеон...). Ребята настолько хорошо овладевают дополнительными инструментами, что после окончания учебы становятся участниками других коллективов Брестской области, а нередко и возглавляют их.

– Хочется сохранить коллектив и его традиции. Накануне празднования нашего юбилея желаю оркестрантам дальнейших творческих свершений, открытий, увлекательных перспектив и сохранения своего артистического облика, – говорит Лилия Стрелова. – Юбилей – это всего лишь ступенька, от которой можно оттолкнуться и идти дальше. Думаю, мы всегда будем гордиться нашим творческим коллективом. Пусть совместное музицирование делает нас чище, лучше, духовно богаче и трогает самые потаенные струны души. Приглашаем всех выпускников прошлых лет вспомнить звуки любимых родных инструментов: домр, балалаек, баянов. Не обойдется и без приятных сюрпризов!