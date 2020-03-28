Фавориты футбольного чемпионата Беларуси во втором туре сыграют в гостях

Источник материала: Виртуальный Брест

На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня состоятся очередные поединки второго тура. Все призеры прошлого первенства свои встречи проведут на выезде, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Чемпионы страны футболисты брестского "Динамо" сыграют в гостях у "Слуцка". На старте нынешнего турнира динамовцы у себя дома не смогли одолеть "Смолевичи", завершив встречу ничьей - 1:1, а "Слуцк" также на своем поле обыграл мозырскую "Славию" со счетом 3:1.

Сегодня мозыряне примут на своем стадионе серебряного призера прошлого первенства борисовский БАТЭ, который в первом туре неожиданно уступил на выезде минскому "Энергетику-БГУ" - 1:3.

Обладатель бронзы солигорский "Шахтер" сыграет сегодня в гостях у "Городеи". В первый игровой день солигорские футболисты проиграли дома жодинскому "Торпедо-БЕЛАЗу" - 0:1, а городейская команда с таким же результатом уступила на выезде "Витебску".

В сегодняшнем столичном дерби футболисты "Минска" на своей арене примут "Динамо". Динамовцы в первом туре проиграли в Минске новобранцу высшей лиги брестскому "Руху" со счетом 0:1, а их сегодняшние оппоненты выиграли в Бобруйске у местной "Белшины" - 3:1.

В пятницу, 27 марта, свои вторые виктории одержали две команды: "Торпедо-БЕЛАЗ" в Жодино взяло верх над "Белшиной" - 1:0, а в Бресте "Энергетик-БГУ" с таким же результатом одолел футболистов "Руха".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Смолевичи" - "Ислочь" и "Неман" - "Витебск".