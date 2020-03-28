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Предприниматель из Кобрина оштрафован за контрабанду бытовой техники
28.03.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Индивидуальный
Нарушитель в январе въезжал на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска
В соответствии с решением суда, индивидуальному предпринимателю необходимо уплатить штраф в размере 25% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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Индивидуальный предприниматель из Кобрина привлечен к административной ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу бытовой техники в...
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