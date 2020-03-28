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Предприниматель из Кобрина оштрафован за контрабанду бытовой техники

28.03.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Индивидуальный предприниматель из Кобрина привлечен к административной ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу бытовой техники в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГТК.

Предприниматель из Кобрина оштрафован за контрабанду бытовой техники

Нарушитель в январе въезжал на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска "Козловичи". В грузовике он ввозил из Польши партию бытовой техники. Таможенники направили автомобиль на прохождение инспекционно-досмотрового комплекса. Полученная сканограмма указала на наличие в автомобиле лишнего товара. Последующий таможенный досмотр это подтвердил. Сведения о 75% общего количества находившейся в грузовом отсеке бытовой техники в товаросопроводительных документах отсутствовали. Стоимость незаявленных 150 единиц товара составила свыше Br33 тыс.

В соответствии с решением суда, индивидуальному предпринимателю необходимо уплатить штраф в размере 25% от стоимости незаконно перемещаемого товара.

 
 
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  Индивидуальный предприниматель из Кобрина привлечен к административной ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу бытовой техники в...
 
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