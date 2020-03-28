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Криминальная неделя. Оперативка за период с 16 по 22 марта

29.03.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Криминальная неделя. Оперативка за период с 16 по 22 марта

  •  За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 60 сообщений, 14 из которых содержали сведения о признаках совершенных преступлений, 21 – об административных правонарушениях, 25 сообщений о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 12 правонарушителей, из которых один работник сельхозпредприятия района, находящийся на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено 4 уголовных дела по линии уголовного розыска.
  • 17 марта возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РБ («Кража») в отношении 36-летнего жителя г. Столбцы, который днем 15 марта со склада на территории Мирского лесничества украл более 10 кубометров сосны стоимостью почти 600 руб.
  •  В период с 6 часов вечера 8 марта до 10 часов утра 9 марта неизвестный проник в дом пенсионерки в д. Долгиново. Прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 202 УК РБ («Нарушение неприкосновенности жилища и иных законных владений граждан»).
  •   20 марта возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК РБ («Грабеж»). Накануне вечером 19-летний житель одной из деревень района зашел в дом 75-летнего пенсионера в соседнем населенном пункте и отобрал у него 210 руб.

Алексей ГАВРОШ, начальник Кореличского РОВД

 
 
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 За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 60 сообщений, 14 из которых содержали сведения о признаках совершенных...
 
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