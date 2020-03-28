«Дни птиц в Бресте». Хотите с расстояния вытянутой руки заглянуть в дупло дятла?

Источник материала: Виртуальный Брест

28 марта 2020 года в Брестском областном краеведческом музее состоялось традиционной мероприятие - «Дни птиц в Бресте». Более 100 лет первая неделя апреля во всем мире носит название «Международная неделя птиц».





Уже 16 лет в эти дни в музее открывается особая экспозиция. С расстояния вытянутой руки можно заглянуть в дупло дятла, вместе с вороном удивленно рассмотреть выставленные в ряд кольца для отслеживания популяции и перемещений птиц. Птичьи яйца – большие и маленькие. Птичьи гнезда – теплые, уютные, мягкие, выложенные перьями и пухом. 336 видов птиц Беларуси – небольшая часть из 8600 видов птиц мира.





В этом году особая атмосфера экспозиции – в фотографиях «Белорусского клуба любителей природы» из Минска. Фотоохота.





На снимках – пестрый зимородок, заблудившаяся у реки лисица, ревущее стадо зубров в морозно-снежной дымке. Орлы и совы. Токующий глухарь. Парный танец лебедей. Гордая поступь серой цапли. Хрупкие и мощные силуэты птиц на фоне заходящего солнца. Фотоаппарат позволяет увидеть красоту природы и сохранить радость жизни.