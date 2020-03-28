ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Дни птиц в Бресте». Хотите с расстояния вытянутой руки заглянуть в дупло дятла?

28.03.2020 18:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

28 марта 2020 года в Брестском областном краеведческом музее состоялось традиционной мероприятие - «Дни птиц в Бресте». Более 100 лет первая неделя апреля во всем мире носит название «Международная неделя птиц».

«Дни птиц в Бресте». Хотите с расстояния вытянутой руки заглянуть в дупло дятла?

Уже 16 лет в эти дни в музее открывается особая экспозиция. С расстояния вытянутой руки можно заглянуть в дупло дятла, вместе с вороном удивленно рассмотреть выставленные в ряд кольца для отслеживания популяции и перемещений птиц. Птичьи яйца – большие и маленькие. Птичьи гнезда – теплые, уютные, мягкие, выложенные перьями и пухом. 336 видов птиц Беларуси – небольшая часть из 8600 видов птиц мира.

«Дни птиц в Бресте». Хотите с расстояния вытянутой руки заглянуть в дупло дятла?

В этом году особая атмосфера экспозиции – в фотографиях «Белорусского клуба любителей природы» из Минска. Фотоохота.

«Дни птиц в Бресте». Хотите с расстояния вытянутой руки заглянуть в дупло дятла?

На снимках – пестрый зимородок, заблудившаяся у реки лисица, ревущее стадо зубров в морозно-снежной дымке. Орлы и совы. Токующий глухарь. Парный танец лебедей. Гордая поступь серой цапли. Хрупкие и мощные силуэты птиц на фоне заходящего солнца. Фотоаппарат позволяет увидеть красоту природы и сохранить радость жизни.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  28 марта 2020 года в Брестском областном краеведческом музее состоялось традиционной мероприятие - «Дни птиц в Бресте». Более 100 лет первая неделя апреля во всем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия временно закрывает границу с 30 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика