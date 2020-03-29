Обзор Realme 5 и Realme XT. Новые «убийцы» Xiaomi и Honor?

Источник материала: Tut.by

Готов поспорить, что вы пользуетесь смартфоном от Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei или Honor. Устройства других брендов если и представлены в Беларуси, то занимают незначительную долю. Да и в целом: выход нового игрока на уже сформированный рынок — необычное событие. Сегодня — как раз такой случай. Разбираемся, что предлагают Realme 5 и Realme XT — два средне-бюджетных смартфона от неизвестной большинству белорусов китайской компании.



Realme 5 слева, Realme XT справа

Что еще за Realme

Бренд Realme долго принадлежал китайской компании Oppo — можно провести аналогию, например, с Redmi и Xiaomi или Honor и Huawei. Но несколько лет назад Realme решили выделить в отдельную компанию. Однако, по сути, изменилось мало чего — Oppo, Realme, Vivo и OnePlus принадлежат крупнейшему холдингу BBK Electronics.

На официальном сайте Realme в Беларуси говорится, что смартфоны бренда предназначены для «молодых, креативных и стильных» людей. Целевая аудитория, на мой взгляд, понятна — компания собирается бороться за внимание покупателей аппаратов от Honor и Xiaomi.

В Беларусь компания пришла с тремя смартфонами — Realme C2, Realme 5 и Realme XT. Они будут продаваться, соответственно, за 289, 419 и 699 рублей.

Выглядят, как большинство других смартфонов

Сказать нечто негативное или позитивное о дизайне Realme 5 и Realme XT вряд ли получится. Оба смартфона практически неотличимы от большинства других устройств из этой ценовой категории. Думаю, если закрыть название бренда на задней стороне девайсов, угадать, что это за аппараты, не получится даже у подготовленного человека.



Realme XT

Особых проблем с эргономикой у девайсов нет. Единственная претензия к Realme XT — кнопки переключения громкости на левой грани корпуса. Из-за того, что они расположены посередине этой грани, доставая смартфон из кармана и пытаясь разблокировать экран клавишей питания (на правой стороны) я постоянно делал скриншот рабочего стола.

Это происходит из-за того, что держа устройство в руке, постоянно одновременно нажимаешь как на клавишу Power, так и «громкость вниз». В общем, качельку регулировки громкости слева можно было бы расположить немного выше.



Realme 5

Задняя панель Realme 5 — пластиковая, Realme XT — стеклянная. Зато Realme 5 защищен от брызг воды. Из плюсов обоих смартфонов — возможность установить сразу по две nanoSIM-карты и карту памяти формата microSD. Это удобно.

А еще в комплекте поставки есть защитные чехлы. Наушников, как водится, нет — но они подключаются через «классический» разъем в 3,5 мм.





Из немного обидных моментов — устаревший порт для зарядки microUSB в Realme 5. В Realme XT — новый USB Type-C. Кроме того, в комплект поставки Realme входит лишь 10-ваттный адаптер питания. С учетом емкости встроенного аккумулятора в 5000 мАч, это — не лучшее решение. Но подробнее об этом немного позже.

Что понравилось: в руках смартфоны лежат уверенно — во всяком случае, ощущения, что они сразу же выскользнут из ладони, не создается. Дизайн неоригинальный, но и не отталкивающий. Приятно, что гаджеты позволяют установить одновременно две SIM-карты и кату памяти.

Что не понравилось: Realme 5 весит почти 200 граммов — не рекордное значение, но оно больше, чем у большинства других смартфонов. Впрочем, это нивелируется очень емким аккумулятором. Жаль, что в том же Realme 5 используется устаревший microUSB. В Realme XT клавиши переключения громкости лучше бы было разместить немного выше.

Хорошие экраны

Диагонали дисплеев Realme 5 и Realme XT схожи — 6,5 и 6,4 дюймов. Впрочем, на этом вся схожесть заканчивается.



Realme 5 (слева) и Realme XT

В Realme 5 используется IPS-матрица с разрешением 1600 на 720 точек (HD+, 269 ppi). Скажу прямо — пиксели видны невооруженным глазом даже с расстояния вытянутой руки. Это раздражает. А еще под углом у панели немного снижается яркость контрастность — это особенно хорошо видно в сравнении с более дорогим Realme XT с Super AMOLED-экраном.

Единственная претензия к AMOLED-матрице последнего — незначительная инверсия белого цвета при наклоне девайса. В остальном дисплей хочется только хвалить: панель насыщенная, с достаточной яркостью. Для адептов секты «шима» AMOLED-матриц в настройках есть функция, которая позволяет активировать режим DC Dimming.



Realme XT

Проще говоря: этот режим уменьшает мерцание дисплея, от которого у некоторых быстрее устают глаза. Но я почти уверен: обычный пользователь, не зная о таких технических подробностях, никогда бы этого не заметил. Короче — с экраном у Realme XT все хорошо, потенциальным покупателям панель наверняка понравится.

Сканер отпечатков пальцев в «младшем» Realme 5 находится на задней стороне смартфона и работает молниеносно. В Realme XT датчик оптический, он расположен под дисплеем. Тут революции не произошло — срабатывает медленнее в сравнении с «классическим» дактилоскопическим сенсором в Realme 5.



Realme XT

Что понравилось: экран Realme XT наверняка понравится большинству пользователей — он яркий и контрастный, на солнце практически не выгорает. Очевидных минусов у него немного — разве что, инверсия белого цвета. Но таким «грешком» отличается большинство смартфонов с OLED-матрицами, иногда даже из более высокого ценового сегмента.

Что не понравилось: дисплей — далеко не самая сильная сторона Realme 5. Из-за разрешения HD пиксели видны сразу, лично меня это немного раздражает. Впрочем, у пониженного разрешения есть и плюсы.

Хорошая производительность

Сначала разберемся с Realme 5. Это устройство по нынешнему курсу стоит около 160 долларов, высокой мощностью оно похвастаться не может. Но оказалось, что все лучше, чем можно было ожидать. Процессор Snapdragon 665 вкупе с 4 ГБ оперативной памяти достойно показывает себя за счет дисплея с относительно невысоким разрешением — поиграть в тот же Call of Duty Mobile можно. Результат в AnTuTu (v8) — 170 тысяч очков, а еще смартфон практически не нагревается.





В общем, производительности смартфону на сегодня хватает почти на все задачи, но ожидать от него чудес, например, в скорости отрисовки анимаций не стоит — разница с тем же Realme XT по общей скорости и плавности работы все же ощущается, пускай и не критично.

Realme XT оснащается процессором Snapdragon 712. Оперативной памяти может быть от 4 до 8 ГБ. У нас на тесте побывала модель на 8 ГБ. Если коротко: проблем с производительностью у гаджета нет. В тесте AnTuTu (v8) он выбивает больше 220 тысяч баллов, при этом смартфон практически не троттлит (искусственно не занижает производительность во время высоких нагрузок). Можно говорить даже о некоторым запасе на будущее — еще годик-полтора устройство вряд ли будет испытывать острую нехватку в мощности.





Но совсем без недостатков все же не обошлось. Я понимаю, что дизайн и логика фирменной оболочки Realme над Android — ColorOS — кому-то может понравится или, по крайней мере, не раздражать, но лично у меня она вызывает недоумение.

Про оболочку так и хочется сказать — «неказистая». Она состоит из множества слабо стандартизированных элементов — взять хотя бы иконки на рабочем столе разного размера и формы. Есть проблемы и в некоторых фирменных приложениях — например, в «камере». Найти виртуальную клавишу, переключающую на ультра-широкоугольный модуль камеры, получилось не с первой попытки.







Что понравилось: это касается обоих смартфонов — проблем с производительностью у них нет. В случае с Realme XT все еще лучше — запаса производительности хватит еще на год перед.

Что не понравилось: оболочка ColorOS, мягко говоря, на любителя. По удобству использования, дизайну и общей логике она ощутимо уступает той же One UI от Samsung.

Время автономной работы — выше среднего

В Realme XT используется батарея на 4000 мАч, есть поддержка быстрой проводной 20-ваттной зарядки — такой адаптер поставляет в комплекте поставки. От 0 до 100% заряд восполняется около 80 минут. В тесте автономности ресурса GSMArena аппарат набрал 100 часов. Этого, по моим прикидкам, хватает на день-полтора работы без подзарядки. Приличный результат.

Realme 5 при этом оснащается батарейкой уже на 5000 мАч. Вместе с экраном невысокого разрешение аппарат набрал в тесте GSMArena 144 часа. Это — четвертый лучший результат за всю историю их тестов. Проще говоря: Realme 5 может продержаться день в очень активном и два дня в обычном режиме использования. Если постараться, автономность наверняка получится растянуть еще как минимум на пол дня.

Единственная слабая деталь — отсутствие поддержки быстрой зарядки. В комплекте с аппаратом идет 10-ваттный блок питания, который за полчаса восполняет около 20% емкости батареи.

Что понравилось: оба смартфона отлично держат заряд аккумуляторов. Случай с Realme 5 и вовсе показательный — можно смело рассчитывать на два дня работы (или даже чуть больше).

Что не понравилось: быстрая зарядка в Realme XT не такая уж и быстрая. Все-таки, 80 минут — больше, чем хотелось бы. В Realme 5, к сожалению, используется устаревший порт microUSB.

Камеры

В Realme 5 установлено четыре основных фотомодуля: 12 Мп (f/1.8), широкоугольный, на 8 Мп (f/2.2), макро, 2 Мп (f/2.4), сенсор глубины — 2 Мп. В Realme XT также используется четыре датчика. Разрешение первого — 64 Мп (f/1.8), второго, широкоугольного — на 8 Мп (f/2.3), третьего, для макро — 2 Мп (f/2.4), четвертого, для боке — на 2 Мп.

Скажу сразу — в обоих аппаратах 2-мегапиксельные датчики не нужны, они скорее установлены для маркетинговых целей. Еще один интересный момент: Realme 5 и Realme XT способны снимать с зумом в 2x и 5x. В обоих случаях эффект — полностью программный (кроп). Более и менее приличного качества такие приближенные фото (2x) получаются только на Realme XT за счет камеры на 64 Мп. Да и то — только если снимать при сильном естественном освещении.

Ниже — серия фото, сделанных на Realme 5 в полностью автоматическом режиме. Днем качество приемлемое, вечером — не особо:

























Это — те же кадры, но уже с Realme XT:

























А это — несколько фото, сделанных на ультра-широкоугольный модуль Realme XT:

















Фотографии получаются как минимум конкурентоспособными — есть автоматический HDR, искусственный интеллект (AI) работает не слишком агрессивно. В ночное время детализация, конечно, снижается — Realme XT начинает хуже работать с источниками света (например, фонарными столбами). Важный момент: по умолчанию аппарат фотографирует в разрешении 16 Мп, комбинируя четыре соседних пикселя.

Если вкратце: Realme XT снимает на уровне других смартфонов из этой ценовой категории. Ожидаемо, до флагманского уровня еще далеко — но такой задачи у смартфона и нет.

Резюме

Главное достоинство Realme 5 — выдающееся время работы на одном заряде. Устройство может продержаться два-два с половиной дня без подключения к розетке — это много. К производительности, как ни странно, вопросы также отсутствуют — благодаря дисплею с разрешением HD нагрузка на аппаратную составляющую с уже не новым Snapdragon 665 снижается.





Но в пониженном разрешении дисплея кроется основной минус девайса — отдельные пиксели видны даже с расстояния вытянутой руки. Кроме того, в Realme 5 установлен устаревший порт microUSB, быстрой зарядки нет. Камера не лучше и не хуже, чем у конкурентов из этой ценовой категории.

Realme XT — намного более продвинутая модель. В ней «железных» недостатков меньше. Дисплей понравится большинству пользователей благодаря OLED-матрице с насыщенными цветами, производительности благодаря процессору Snapdragon 700-ой серии — даже с запасом, батарейка позволяет протянуть день-полтора на одном заряде, камера — на уровне.

Получается, едва ли не идеальные «бюджетники»? Нет. Я понимаю, что это дело вкуса, но фирменная оболочка ColorOS в смартфонах Realme, мягко говоря, на любителя — та же One UI от Samsung на голову выше. Кроме того, в Realme XT есть проблемы с эргономикой и расположением качельки переключения громкости — но это уже придирки.

На мой взгляд, решающий фактор, на который будут обращать внимание потенциальные покупатели — это цена и имя бренда. У Realme 5 прямых конкурентов меньше — Xiaomi Redmi 8 с аккумулятором такого же объема продается чуть дешевле, Redmi Note 8 с лучшим экраном — немного дороже.

С Realme XT ситуация — чуть сложнее. Официальная цена смартфона — 699 рублей. За эти деньги получится купить, например, Samsung Galaxy A51 , Redmi Note 8 Pro или даже Xiaomi Mi 9T — намного более известные у нас модели, производителей которых пользователи знают. А если ориентироваться не только на официальных продавцов, то за 690−750 рублей получится найти флагманский Honor 20 — устройство из более высокой лиги.

За предоставленный на тест смартфон благодарим официального представителя Realme в Беларуси . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов: