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Определился соперник хоккейной команды Президента Беларуси в финале турнира на призы Президентского спортивного клуба
Источник материала: ОНТ
Команда Президента Беларуси сыграет со сборной Минской области в финале XIII любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба.
Накануне в столице хоккеисты Гродненской области уступили президентской дружине. Полуфинальный матч на ледовой площадке «Лебяжий парк» завершился со счётом 12:3. Александр Лукашенко отметился голевой передачей. Отличился и Николай Лукашенко – он забросил две шайбы.
Атмосфера была не только спортивной, но и праздничной. На память об игре зрителям подарили сувениры – мягкие игрушки – это уже традиция. Финал пройдёт в апреле, победитель турнира определится в серии до двух побед.
Фото: БЕЛТА
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Определился соперник хоккейной команды Президента Беларуси в финале турнира на призы Президентского спортивного клуба
Команда Президента Беларуси сыграет со сборной Минской области в финале XIII любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба. Накануне в...
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