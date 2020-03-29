Определился соперник хоккейной команды Президента Беларуси в финале турнира на призы Президентского спортивного клуба

Источник материала: ОНТ

Команда Президента Беларуси сыграет со сборной Минской области в финале XIII любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба.

Накануне в столице хоккеисты Гродненской области уступили президентской дружине. Полуфинальный матч на ледовой площадке «Лебяжий парк» завершился со счётом 12:3. Александр Лукашенко отметился голевой передачей. Отличился и Николай Лукашенко – он забросил две шайбы.

Алексей Крутиков, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси: «Играли дома – с позиции силы, вначале было волнение, что кто-то из игроков потеряет игровой тонус, но нет, все получилось так, как задумано. Мы молодцы».

Александр Мацкевич, нападающий хоккейной команды Гродненской области: «Наделали ошибок, команда соперника была значительно сильней, не удалось захватить инициативу. Короче провал, фиаско и полное до свидания».

Атмосфера была не только спортивной, но и праздничной. На память об игре зрителям подарили сувениры – мягкие игрушки – это уже традиция. Финал пройдёт в апреле, победитель турнира определится в серии до двух побед.

Фото: БЕЛТА

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