Спагетти карбонара: пошаговая инструкция невероятно вкусной пасты

Если вы не знаете, что бы вкусного приготовить, то идеальным вариантом станет классическая итальянская паста карбонара.
Она готовится не сложно и дает потрясающий вкус.
Какие ингредиенты потребуются:
— 300 граммов спагетти;
— 100 граммов бекона;
— 4 куриных желтка;
— 100 мл жирных жидких сливок;
— 50 граммов сыра пармезан;
— зубчик чеснока и листья свежей петрушки;
— соль, специи по вкусу.
Начинаем приготовление. Лучше всего подобрать хорошую сковородку с высокими стенками. Обжариваем пару минут нарезанный тонкими ломтиками бекон, затем добавляем мелко порубленный чеснок.
Добавляем петрушку, соль и перец и буквально сразу же убираем с плиты.
Отдельно готовим соус: в подходящей посуде хорошенько перемешать желтки, тертый сыр, сливки, перец и соль. Взбивать не нужно.
Спагетти варить в подсоленной воде с добавлением оливкового масла, но на минуту меньше, чем положено.
После того как спагетти готовы, откинуть на дуршлаг, добавить бекон, зелень, хорошенько перемешать. После добавляем соус и еще раз перемешиваем.
Подавать нужно сразу же. Хорошо подойдет свежая петрушка и натертый сыр.
Фото: Pixabay