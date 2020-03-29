ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спагетти карбонара: пошаговая инструкция невероятно вкусной пасты

29.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Если вы не знаете, что бы вкусного приготовить, то идеальным вариантом станет классическая итальянская паста карбонара.

Спагетти карбонара: пошаговая инструкция невероятно вкусной пасты

Она готовится не сложно и дает потрясающий вкус.

Какие ингредиенты потребуются:

— 300 граммов спагетти;

— 100 граммов бекона;

— 4 куриных желтка;

— 100 мл жирных жидких сливок;

— 50 граммов сыра пармезан;

— зубчик чеснока и листья свежей петрушки;

— соль, специи по вкусу.

Начинаем приготовление. Лучше всего подобрать хорошую сковородку с высокими стенками. Обжариваем пару минут нарезанный тонкими ломтиками бекон, затем добавляем мелко порубленный чеснок.

Добавляем петрушку, соль и перец и буквально сразу же убираем с плиты.

Отдельно готовим соус: в подходящей посуде хорошенько перемешать желтки, тертый сыр, сливки, перец и соль. Взбивать не нужно.

Спагетти варить в подсоленной воде с добавлением оливкового масла, но на минуту меньше, чем положено.

После того как спагетти готовы, откинуть на дуршлаг, добавить бекон, зелень, хорошенько перемешать. После добавляем соус и еще раз перемешиваем.

Подавать нужно сразу же. Хорошо подойдет свежая петрушка и натертый сыр.

Фото: Pixabay

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы не знаете, что бы вкусного приготовить, то идеальным вариантом станет классическая итальянская паста карбонара. Она готовится не сложно и...
 
Новости дня
Новости разные
 
За «Неделю леса» белорусы засадят деревьями 3500 гектаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика