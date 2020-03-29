ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Снегопад и сакура – редкое природное явление наблюдается в Токио

29.03.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Снегопад и сакура – редкое природное явление наблюдается в Токио

Снегопад обрушился на японскую столицу утром в воскресенье. Последний раз снег выпадал в Токио в конце марта 10 лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление. 

Еще в субботу в Токио температура воздуха составляла около 23 градусов тепла, но в воскресенье утром упала до нуля. По прогнозам синоптиков, за сегодня в столице может выпасть до 5 см снега. 

Из-за снегопада японскими авиакомпаниями были отменены около 20 внутренних рейсов. Изменения в расписании затронули маршруты между Токио и Фукуокой, а также между Токио и Саппоро. 

Автомобилистам власти Токио советуют по возможности не выезжать в город.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Снегопад обрушился на японскую столицу утром в воскресенье. Последний раз снег выпадал в Токио в конце марта 10 лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все хотят ехать 120 км/ч». Нужно ли повышать скорость на МКАД - разбирались с экспертами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика