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Снегопад и сакура – редкое природное явление наблюдается в Токио
Источник материала: ОНТ
Снегопад обрушился на японскую столицу утром в воскресенье. Последний раз снег выпадал в Токио в конце марта 10 лет назад. Об этом
Еще в субботу в Токио температура воздуха составляла около 23 градусов тепла, но в воскресенье утром упала до нуля. По прогнозам синоптиков, за сегодня в столице может выпасть до 5 см снега.
Из-за снегопада японскими авиакомпаниями были отменены около 20 внутренних рейсов. Изменения в расписании затронули маршруты между Токио и Фукуокой, а также между Токио и Саппоро.
Автомобилистам власти Токио советуют по возможности не выезжать в город.
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Снегопад обрушился на японскую столицу утром в воскресенье. Последний раз снег выпадал в Токио в конце марта 10 лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на...
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