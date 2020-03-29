Снегопад и сакура – редкое природное явление наблюдается в Токио

Источник материала: ОНТ

Снегопад обрушился на японскую столицу утром в воскресенье. Последний раз снег выпадал в Токио в конце марта 10 лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление.

Еще в субботу в Токио температура воздуха составляла около 23 градусов тепла, но в воскресенье утром упала до нуля. По прогнозам синоптиков, за сегодня в столице может выпасть до 5 см снега.

Из-за снегопада японскими авиакомпаниями были отменены около 20 внутренних рейсов. Изменения в расписании затронули маршруты между Токио и Фукуокой, а также между Токио и Саппоро.

Автомобилистам власти Токио советуют по возможности не выезжать в город.

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