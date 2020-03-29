Онлайн-трансляцию «Паўлінкі» Купаловского театра посмотрели более 20 тыс. человек

Трансляция была доступна 27 марта на сайте видеосервиса VOKA в рамках проекта «Тыдзень Купалаўскага online».





29 марта театр покажет запись французской комедии «Школа падаткаплацельшчыкаў» Луи Вернея и Жоржа Бера в постановке Николая Пинигина, 31 марта – спектакля-концерт «Вельмайстар-акардэон» по Марку Мерману в постановке Пинигина. 2 апреля можно будет посмотреть запись комедии «Ураджай» по пьесе Павля Пряжко в постановке Дмитрия Тишко.