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Онлайн-трансляцию «Паўлінкі» Купаловского театра посмотрели более 20 тыс. человек

29.03.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 20 тысяч зрителей посмотрели онлайн-трансляцию спектакля «Паўлінка» – визитной карточки Купаловского театра. Кроме зрителей из Беларуси, спектакль увидели любители театра из Грузии, Польши, Канады, Испании, Франции, США, Украины, Азербайджана, Израиля, России, Кыргызстана, Армении и Германии, сообщает пресс-служба Купаловского театра.

Трансляция была доступна 27 марта на сайте видеосервиса VOKA в рамках проекта «Тыдзень Купалаўскага online».

29 марта театр покажет запись французской комедии «Школа падаткаплацельшчыкаў» Луи Вернея и Жоржа Бера в постановке Николая Пинигина, 31 марта – спектакля-концерт «Вельмайстар-акардэон» по Марку Мерману в постановке Пинигина. 2 апреля можно будет посмотреть запись комедии «Ураджай» по пьесе Павля Пряжко в постановке Дмитрия Тишко.
 
 
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Более 20 тысяч зрителей посмотрели онлайн-трансляцию спектакля «Паўлінка» – визитной карточки Купаловского театра. Кроме зрителей из Беларуси, спектакль увидели...
 
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