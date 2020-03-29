Прогноз курса белорусского рубля: обвал переходит в плавное снижение

select.by На прошедшей неделе обвал курса белорусского рубля на Белорусской валютно-фондовой бирже приостановился. Средневзвешенный курс доллара за неделю вырос, но всего на 0,6% — до 2,5774 рубля за доллар, хотя 23 марта он поднимался до 2,6396 рубля. Стоимость корзины валют поднялась на 1,3%, российский рубль подорожал на 1,1%, а евро — на 2,7%, пишет





Однако при этом объем торгов иностранными валютами на БВФБ остался на высоком уровне и составил в среднем за день 180 млн. рублей против 167,5 млн. рублей на предыдущей неделе. Это указывает на то, что причиной стабилизации рубля на прошедшей неделе стали, скорее всего, валютные интервенции Нацбанка, который, возможно, опасается возникновения ажиотажного спроса на валюту со стороны населения и решил поддержать падающий рубль.





Кроме того, Нацбанк обратился к коммерческим банкам с рядом рекомендаций. В частности, он посоветовал не завышать курсы конверсии рублей в валюту, а в связи с нехваткой долларов подкреплять обменные пункты иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения. Дополнительно в Нацбанке обратили внимание на необходимость взвешенного подхода к установлению разницы между курсами покупки и продажи иностранной валюты.





Тем не менее, проблемы с долларами остались. Так, Беларусбанк с 26 марта ввел ограничения на ряд операций с карточек физических лиц, но 27 марта эти ограничения отменил.





В отличие от других стран, Беларусь не вводит карантин. Из европейских стран так же действует только Швеция. Тем не менее, экономика РБ пострадает от кризиса в соседних странах, в связи с чем Нацбанк принял ряд мер, направленных на усиление возможностей коммерческих банков по кредитованию предприятий и населения.





В частности, Нацбанк ослабил ограничения по кредитованию субъектов хозяйствования, снизил требования по достаточности валютной выручки для погашения валютных кредитов, уменьшил требования по созданию резервов по кредитам.









При этом снижать ставку рефинансирования и увеличивать бюджетные расходы, в отличие от правительств и центральных банков других стран, белорусские органы управления не планируют. Это, в принципе, должно поддержать белорусский рубль.





Пока ситуация на валютном рынке РБ остается сложной. Но если финансовые рынки за рубежом начнут успокаиваться, то постепенно будет стабилизироваться и белорусский валютный рынок.



