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СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Источник материала: Партизан
Северная Корея 29 марта произвела запуск двух снарядов, предположительно - ракет малой дальности.
Об этом сообщает
"29 марта КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, речь может идти о ракетах малой дальности", - говорится в сообщении.
По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, запуск был осуществлён в 6:10 по местному времени из района города Вонсана провинции Канвондо. Снаряды пролетели около 230 км, достигнув высоты порядка 30 км.
В настоящий момент военные Южной Кореи и США проводят анализ данных о пусках.
При этом Сеул потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить подобные испытания, назвав их неприемлемыми в условиях, когда весь мир борется с пандемией Covid-19.
Отмечается, что нынешний запуск является уже четвёртым в этом году.
Как сообщалось, предыдущий запуск КНДР произвела 21 марта.
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Северная Корея 29 марта произвела запуск двух снарядов, предположительно - ракет малой дальности.
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