СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

радио KBS. Об этом сообщает





"29 марта КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, речь может идти о ракетах малой дальности", - говорится в сообщении.





По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, запуск был осуществлён в 6:10 по местному времени из района города Вонсана провинции Канвондо. Снаряды пролетели около 230 км, достигнув высоты порядка 30 км.





В настоящий момент военные Южной Кореи и США проводят анализ данных о пусках.





При этом Сеул потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить подобные испытания, назвав их неприемлемыми в условиях, когда весь мир борется с пандемией Covid-19.





Отмечается, что нынешний запуск является уже четвёртым в этом году.





Как сообщалось, предыдущий запуск КНДР произвела 21 марта.