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СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

29.03.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Северная Корея 29 марта произвела запуск двух снарядов, предположительно - ракет малой дальности.

Об этом сообщает радио KBS.

"29 марта КНДР запустила два снаряда в сторону Японского моря. По мнению экспертов, речь может идти о ракетах малой дальности", - говорится в сообщении.

По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, запуск был осуществлён в 6:10 по местному времени из района города Вонсана провинции Канвондо. Снаряды пролетели около 230 км, достигнув высоты порядка 30 км.

В настоящий момент военные Южной Кореи и США проводят анализ данных о пусках.

При этом Сеул потребовал от Пхеньяна немедленно прекратить подобные испытания, назвав их неприемлемыми в условиях, когда весь мир борется с пандемией Covid-19.

Отмечается, что нынешний запуск является уже четвёртым в этом году.

Как сообщалось, предыдущий запуск КНДР произвела 21 марта.
 
 
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Северная Корея 29 марта произвела запуск двух снарядов, предположительно - ракет малой дальности.
 
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