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Финансовый аналитик – брать ли кредит сейчас: Это самоубийство
Источник материала: Партизан
Эксперт Вадим Иосуб отвечает
— Кредиты берут, когда все хорошо, когда есть уверенность в будущем. Если это предприятия, то они должны быть уверены, что будут расти, что они возьмут деньги, инвестируют, получат много выручки, будут погашать долг. Это же можно сказать и про людей. Люди берут кредиты, когда они уверены в завтрашнем дне, у них есть стабильный доход, падать он не будет, работы они не лишатся. Это наиболее благоприятная ситуация для кредита — потребительского на дорогостоящую покупку, на недвижимость и прочие, — перечисляет эксперт.
В мире приближается очень мощный кризис, не пройдет он и мимо Беларуси. Это означает, что у очень серьезной части населения будут снижаться доходы, кто-то потеряет доходы вообще, кто-то лишится работы. Сейчас каждому человеку довольно сложно прогнозировать, сохранит он работу или нет. В этой ситуации вешать на себя ярмо кредита — это самоубийство.
Как говорит аналитик, есть такое расхожее мнение: будет кризис, будет девальвация, гиперинфляция, возьмешь кредит, он обесценится. Отдавать придется очень мало.
— Но не надо забывать, что даже если все пойдет по такому сценарию, то вместе с кредитом обесценятся и зарплаты, — подчеркивает Вадим Иосуб. — И если человек не зарабатывает в долларах, а у нас в стране мало кто так зарабатывает, легче ему не станет. Ожидание кризиса, кризис — это время, когда нужно постараться избавиться от имеющихся долгов. Есть долги, и есть возможность вернуть их досрочно — постарайтесь так сделать, гасите их с опережением графика. От новых кредитов стоит отказаться.
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Эксперт Вадим Иосуб отвечает FINANCE.TUT.BY на злободневный вопрос, нужно ли сейчас брать кредиты.
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