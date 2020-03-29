Финансовый аналитик – брать ли кредит сейчас: Это самоубийство

— Кредиты берут, когда все хорошо, когда есть уверенность в будущем. Если это предприятия, то они должны быть уверены, что будут расти, что они возьмут деньги, инвестируют, получат много выручки, будут погашать долг. Это же можно сказать и про людей. Люди берут кредиты, когда они уверены в завтрашнем дне, у них есть стабильный доход, падать он не будет, работы они не лишатся. Это наиболее благоприятная ситуация для кредита — потребительского на дорогостоящую покупку, на недвижимость и прочие, — перечисляет эксперт.





В мире приближается очень мощный кризис, не пройдет он и мимо Беларуси. Это означает, что у очень серьезной части населения будут снижаться доходы, кто-то потеряет доходы вообще, кто-то лишится работы. Сейчас каждому человеку довольно сложно прогнозировать, сохранит он работу или нет. В этой ситуации вешать на себя ярмо кредита — это самоубийство.





Как говорит аналитик, есть такое расхожее мнение: будет кризис, будет девальвация, гиперинфляция, возьмешь кредит, он обесценится. Отдавать придется очень мало.