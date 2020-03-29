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Белорусы стали смотреть больше взрослого видео. Данные Pornhub

29.03.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Pornhub показал данные про то, как пандемия сказалась на популярности ресурса.

25 марта сайт опубликовал «статистические инсайты»: сравнил обычное посещение и то, что происходит сейчас. Примерно с 10 марта посещение во всем мире начало резко расти. К 20 марта трафик вырос на 13,7%, 24 марта случился бум — плюс 18,5% к обычным показателям. В этот день Pornhub сделал бесплатным свой Premium-сервис, пишет dev.by



Сравнение проводилось с аналогичными днями недели в феврале. На графике можно заметить, что не случилось традиционного спада в выходные (14-15, 21–22 марта). Люди сидят дома.

Судя по графику ниже белорусские зрители Pornhub не определились окончательно, стараться им сидеть дома в будние дни или только по выходным.



Жителей России больше всех стран впечатлил бесплатный Premium.



А поляки активно дистанцируют с 11 марта.
 
 
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Pornhub показал данные про то, как пандемия сказалась на популярности ресурса.
 
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