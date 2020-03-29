Белорусы стали смотреть больше взрослого видео. Данные Pornhub

25 марта сайт опубликовал «статистические инсайты»: сравнил обычное посещение и то, что происходит сейчас. Примерно с 10 марта посещение во всем мире начало резко расти. К 20 марта трафик вырос на 13,7%, 24 марта случился бум — плюс 18,5% к обычным показателям. В этот день Pornhub сделал бесплатным свой Premium-сервис, пишет

Сравнение проводилось с аналогичными днями недели в феврале. На графике можно заметить, что не случилось традиционного спада в выходные (14-15, 21–22 марта). Люди сидят дома.





Судя по графику ниже белорусские зрители Pornhub не определились окончательно, стараться им сидеть дома в будние дни или только по выходным.