В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

Источник материала: Виртуальный Брест

Внимательные брестчане уже почти как неделю любуются на необычную картину - у ЦМТ пасутся верблюды. Цирк приехал, готовится к представлениям, а животные могут спокойно пощипать травки. Посмотреть на диковинных для наших краёв созданий можно без смс и оплаты. Ну или вот для вас фоточки:





Когда начнутся представления? По идее уже должны были, но вот никак.



























