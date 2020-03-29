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В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал
29.03.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимательные брестчане уже почти как неделю любуются на необычную картину - у ЦМТ пасутся верблюды. Цирк приехал, готовится к представлениям, а животные могут спокойно пощипать травки. Посмотреть на диковинных для наших краёв созданий можно без смс и оплаты. Ну или вот для вас фоточки:
Когда начнутся представления? По идее уже должны были, но вот никак.
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