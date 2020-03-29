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В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

29.03.2020 14:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внимательные брестчане уже почти как неделю любуются на необычную картину - у ЦМТ пасутся верблюды. Цирк приехал, готовится к представлениям, а животные могут спокойно пощипать травки. Посмотреть на диковинных для наших краёв созданий можно без смс и оплаты. Ну или вот для вас фоточки:

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

Когда начнутся представления? По идее уже должны были, но вот никак.

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

В центре Бреста гуляют верблюды. Это глюк, или сбежали откуда? Нет, просто цирк приехал

 
 
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  Внимательные брестчане уже почти как неделю любуются на необычную картину - у ЦМТ пасутся верблюды. Цирк приехал, готовится к представлениям, а животные могут...
 
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