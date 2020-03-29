Мокрый снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 30 марта

Источник материала: Виртуальный Брест

Порывистый ветер и до плюс 6 градусов ожидается в Беларуси 30 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем по юго-востоку ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северный порывистый, местами сильный порывистый до 15-18 м/с.





Температура воздуха ночью составит от минус 5 градусов по северо-западу до 2 градусов тепла по юго-востоку страны. Днем будет от 0 до плюс 6 градусов.