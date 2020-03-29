ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вечный президент Северной Кореи Ким Ир Сен в Брестской крепости. Архивный фотофакт

29.03.2020 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Архивную фотографию посещения Брестской крепости делегацией из Северной Кореи во главе с главой КНДР Ким Ир Сеном разместил на своей странице в Facebook брестский краевед Иван Чайчиц.

Вечный президент Северной Кореи Ким Ир Сен в Брестской крепости. Архивный фотофакт

Фото: Иван Чайчиц

Фотография была сделана 27 мая 1984 года. На ней дедушка нынешнего лидера КНДР стоит на фоне монумента «Мужество» возле вечного огня.

Ким Ир Сен прибыл в Брест на особом бронированном поезде со своей кухней в конце мая 1984 года, писал журналист Николай Александров.

«Двигался он к уважаемому Константину Устиновичу Черненко (Председатель Президиума Верховного Совета СССР — TUT.BY). А Брест был одним из пунктов его следования — со всеми сопутствующими церемониями пребывания», — пояснил Николай Александров.

Ким Ир Сен — корейский революционер и политический деятель, который основал северокорейское государство и был его фактическим руководителем с 1948 по 1994 годы, пишет Википедия. Умер Ким Ир Сен в 1994 году. Через несколько лет после смерти его объявили «вечным президентом» КНДР.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Архивную фотографию посещения Брестской крепости делегацией из Северной Кореи во главе с главой КНДР Ким Ир Сеном разместил на своей странице в Facebook брестский...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика