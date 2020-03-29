Вечный президент Северной Кореи Ким Ир Сен в Брестской крепости. Архивный фотофакт

Источник материала: Виртуальный Брест

Архивную фотографию посещения Брестской крепости делегацией из Северной Кореи во главе с главой КНДР Ким Ир Сеном разместил на своей странице в Facebook брестский краевед Иван Чайчиц.

Фото: Иван Чайчиц

Фотография была сделана 27 мая 1984 года. На ней дедушка нынешнего лидера КНДР стоит на фоне монумента «Мужество» возле вечного огня.

Ким Ир Сен прибыл в Брест на особом бронированном поезде со своей кухней в конце мая 1984 года, писал журналист Николай Александров.

«Двигался он к уважаемому Константину Устиновичу Черненко (Председатель Президиума Верховного Совета СССР — TUT.BY). А Брест был одним из пунктов его следования — со всеми сопутствующими церемониями пребывания», — пояснил Николай Александров.

Ким Ир Сен — корейский революционер и политический деятель, который основал северокорейское государство и был его фактическим руководителем с 1948 по 1994 годы, пишет Википедия. Умер Ким Ир Сен в 1994 году. Через несколько лет после смерти его объявили «вечным президентом» КНДР.