Школьники из Светлогорска поздравили с Рождеством королеву Елизавету II – и получили ответ

Но спустя три месяца, в марте, из Букингемского дворца пришел ответ.

В Великобритании поблагодарили за письмо и сообщили, что хотя королева не может лично ответить каждому, ей было очень приятно получить поздравление.





Получив ответ спустя несколько месяцев, дети удивились и обрадовались. А Георгий Невдах рассказал, что школьники планируют сделать такие поздравления традиционными и расширить круг адресатов.