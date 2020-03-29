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Защитник "Руха" Виллиам: мой агент сказал, что чемпионат Беларуси, возможно, остановят после выходных
Источник материала: Партизан
Защитник "Руха" Жоао Виллиам рассказал, что чемпионат Беларуси могут приостановить после 2-го тура, который завершится 29 марта.
"Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат Беларуси после выходных. Будем надеяться, что ситуация не станет опаснее. Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка чемпионата — это лучший вариант, ведь здоровье — это самое главное", — цитирует Виллиама uol.com.br.
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Защитник "Руха" Виллиам: мой агент сказал, что чемпионат Беларуси, возможно, остановят после выходных
Защитник "Руха" Жоао Виллиам рассказал, что чемпионат Беларуси могут приостановить после 2-го тура, который завершится 29 марта.
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