"Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат Беларуси после выходных. Будем надеяться, что ситуация не станет опаснее. Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка чемпионата — это лучший вариант, ведь здоровье — это самое главное", — цитирует Виллиама uol.com.br.



