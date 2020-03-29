ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Защитник "Руха" Виллиам: мой агент сказал, что чемпионат Беларуси, возможно, остановят после выходных

29.03.2020 15:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Защитник "Руха" Жоао Виллиам рассказал, что чемпионат Беларуси могут приостановить после 2-го тура, который завершится 29 марта.

"Мой агент сказал, что, возможно, они остановят чемпионат Беларуси после выходных. Будем надеяться, что ситуация не станет опаснее. Моя семья обеспокоена, и я волнуюсь. Остановка чемпионата — это лучший вариант, ведь здоровье — это самое главное", — цитирует Виллиама uol.com.br.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник "Руха" Жоао Виллиам рассказал, что чемпионат Беларуси могут приостановить после 2-го тура, который завершится 29 марта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотограф показал, как проводить фотосессии, не выходя из дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
29.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика