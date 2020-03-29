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Почетный президент Российского футбольного союза о чемпионате Беларуси: «Это какая-то порнография»

29.03.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионате Беларуси.

«В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нету. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду. Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР — Бразилия. Покажите Кубок вызова — 1979 по хоккею.

Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?» — заявил Колосков
 
 
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионате Беларуси.
 
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