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Пять дачных домов сгорели из-за палов травы в Гомельской области
Источник материала: ОНТ
За прошедшие сутки только на территории Гомельской области произошло 18 случаев возгорания травы и кустарника и семь лесных пожаров на общей площади 39,24 га, сообщили в МЧС Беларуси.
Сообщение о возгорании травы поступило в службу МЧС 28 марта, очевидцы рассказали, что пожар угрожает рядом расположенным постройкам в деревне Лубня Мозырского района.
Выехавшая на место происшествия бригада спасателей устранила очаг возгорания.
В результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог.
Собственники построек устанавливаются.
Фото: МЧС Беларуси
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За прошедшие сутки только на территории Гомельской области произошло 18 случаев возгорания травы и кустарника и семь лесных пожаров на общей площади 39,24 га,...
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