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Пять дачных домов сгорели из-за палов травы в Гомельской области

29.03.2020 15:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять дачных домов сгорели из-за палов травы в Гомельской области

За прошедшие сутки только на территории Гомельской области произошло 18 случаев возгорания травы и кустарника и семь лесных пожаров на общей площади 39,24 га, сообщили в МЧС Беларуси.

Сообщение о возгорании травы поступило в службу МЧС 28 марта, очевидцы рассказали, что пожар угрожает рядом расположенным постройкам в деревне Лубня Мозырского района. 


Выехавшая на место происшествия бригада спасателей устранила очаг возгорания. 

В результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог.  

Собственники построек устанавливаются. 

Фото: МЧС Беларуси

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За прошедшие сутки только на территории Гомельской области произошло 18 случаев возгорания травы и кустарника и семь лесных пожаров на общей площади 39,24 га,...
 
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