Пять дачных домов сгорели из-за палов травы в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

За прошедшие сутки только на территории Гомельской области произошло 18 случаев возгорания травы и кустарника и семь лесных пожаров на общей площади 39,24 га, сообщили в МЧС Беларуси.

Сообщение о возгорании травы поступило в службу МЧС 28 марта, очевидцы рассказали, что пожар угрожает рядом расположенным постройкам в деревне Лубня Мозырского района.





Выехавшая на место происшествия бригада спасателей устранила очаг возгорания.

В результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины пожара – поджог.

Собственники построек устанавливаются.

Фото: МЧС Беларуси

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