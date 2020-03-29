У БЖД открыты маршруты до Москвы и Петербурга, сохранился авиарейс с Москвой

Источник материала: ОНТ

Беларусь продолжит движение по двум железнодорожным маршрутам, до Москвы и Санкт-Петербурга. Открыт и авиарейс (но только с Москвой). И всё это на фоне закрытия Россией своих границ.

Сегодня в полночь под формулировкой «временно» соседи ограничат движение автомобилей, поездов, водных видов транспорта и даже пешеходов. Под исключение попадают дипломаты и их семьи, водители грузовиков международного сообщения и люди, которые въезжают в связи со смертью родственников. Беларусь, тем не менее сохраняет два маршрута поездов и авиарейсы в Москву - страны находятся в постоянном диалоге.

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