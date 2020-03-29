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Чемпионат Беларуси по гандболу: «БГК имени Мешкова» победил СКА

29.03.2020 19:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по гандболу: «БГК имени Мешкова» победил СКА

В чемпионате Беларуси по гандболу «БГК имени Мешкова» упрочил лидерство, победив в центральном поединке тура минский СКА.

Встреча получилась результативной и завершилась со счетом 40:32. Сейчас у команды Рауля Алонсо 44 очка, СКА отстает на два балла и провёл на две игры больше. В составе БГК самым заметным стал Марко Панич, который отличился восемь раз. У минчан семь точных бросков на счету Дмитрия Никуленкова.

Это был уже пятый поединок соперников в сезоне, у БГК – четыре победы. Брестский клуб стал ближе к очередному чемпионскому титулу и может обеспечить его уже за три тура до финиша – 3 мая в Гродно. Если же СКА потеряет очки, то золотые медали могут оказаться в Бресте еще раньше.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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В чемпионате Беларуси по гандболу «БГК имени Мешкова» упрочил лидерство, победив в центральном поединке тура минский СКА. Встреча получилась результативной и...
 
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