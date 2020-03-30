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В Ивановском районе Renault переехал лежащего на дороге мужчину

30.03.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесам автомобиля в Ивановском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Происшествие случилось около полуночи 28 марта. По предварительной информации, 19-летний водитель Renault двигался по автодороге Н479 деревня Тулятичи — деревня Лядовичи и переехал лежащего на проезжей части мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.

 
 
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Происшествие случилось около полуночи 28 марта.
 
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