В Ивановском районе Renault переехал лежащего на дороге мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесам автомобиля в Ивановском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Происшествие случилось около полуночи 28 марта. По предварительной информации, 19-летний водитель Renault двигался по автодороге Н479 деревня Тулятичи — деревня Лядовичи и переехал лежащего на проезжей части мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Световозвращающими элементами он обозначен не был.