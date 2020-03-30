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На ул. Кижеватова в Бресте 66-летний водитель совершил наезд на 71-летнюю женщину
30.03.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В воскресенье, 29 марта 2020 года около 19 часов в Бресте 66-летний водитель «Рено Сандеро» совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.
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В воскресенье, 29 марта 2020 года около 19 часов в Бресте 66-летний водитель «Рено Сандеро» совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по...
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