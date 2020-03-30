Можно ли сэкономить на красной рыбе, если разделывать ее самостоятельно? Подсчитали до копеечки

Источник материала: Tut.by

Красную рыбу часто советуют диетологи: она богата омега-3 жирными кислотами, в ней много белка и витаминов группы B. Но хотя лосось перестал быть деликатесом, который появляется на столе только в праздники, он по-прежнему стоит недешево. GO.TUT.BY выяснил, получится ли сэкономить на лососе — если покупать его целиком и разделывать самому. Спойлер: нет, потратите даже больше.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Помог с разделкой рыбы шеф-повар кулинарной студии «Маис» Денис Исаев. Для эксперимента нашли небольшого замороженного лосося. За тушку весом 1 кг 800 г заплатили 43 рубля 21 копейку.

Повар поясняет, что это самый маленький размерный ряд этой рыбы, поэтому из него и филе, и стейки выйдут небольшими по размеру. В среднем же лосось (семга) весит 3−4 кг, поэтому если вы хотите закупиться — придется выложить за один раз немалую сумму.





Разделывать лосося повар решил на стейки — так потери от рыбы и трудозатраты будут минимальными. Вот что получилось после чистки рыбы.





Стейки — 1108 г.





Голова, которую можно пустить на уху, — 360 г.





Хвост, который можно запечь или пожарить, — 211 г.

В таблице посчитали, сколько бы отдали за тот же вес частей рыбы, если бы покупали их по отдельности в одном из минских магазинов.

Часть рыбы Вес, кг Цена в магазине, за кг Сумма, которую нужно заплатить Стейки лосося (замороженные), на развес 1,108 28 рублей 39 копеек 31 рубль 46 копеек Голова лосося (охлажденная) 0,360 3 рубля 49 копеек 1 рубль 26 копеек Хвост (охлажденный) 0,211 7 рублей 99 копеек 1 рубль 69 копеек Итого 34 рубля 41 копейка

Напомним, что за тушку лосося мы заплатили 43 рубля 21 копейку. Но купив сразу разделанные части, мы бы прилично сэкономили — 8 рублей 80 копеек (причем выиграть можно, даже выбирая охлажденные стейки: цены на них начинаются от 30 рублей 99 копеек).

А вот при покупке стейков в упаковке точно бы проиграли: за 400 г стейков семги в столичных магазинах просят 23 рубля 49 копеек.

Как разделывать лосось на стейки

Первым делом тушку нужно очистить от чешуи: работа эта грязная — лучше всего проделывать ее над раковиной с помощью ножа.





Дальше нужно удалить у лосося голову и жабры. Голову можно заморозить и использовать для наваристой ухи, а жабры точно уйдут в отходы.





После этого рыба нарезается на стейки: если хотите, чтобы они были больше — можно нарезать тушку под углом. Оставшуюся хвостовую часть используйте для других блюд — хвост можно запекать, жарить или использовать для салатов.





Разделка и чистка лосося у повара заняла примерно 15 минут. Если вы этим ни разу не занимались, возможно, времени уйдет еще больше.

Несколько советов от шеф-повара

Хорошо покупать рыбу тушкой, если вы хотите приготовить большое блюдо на компанию. Чтобы запечь ее целиком, достаточно рыбу очистить, приправить и начинить любимыми травами. Если решите покупать рыбу целиком — берите охлажденную. Как правило, она дороже, но вы знаете, что ее срок хранения короче, чем у замороженной: значит, она «приплыла» к нам не так давно. Заготовки из нее вы можете заморозить. Если из тушки вам нужно получить филе (например, чтобы сделать суши), то не забывайте удалять мелкие косточки — это можно сделать с помощью пинцета.

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