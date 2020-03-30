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Можно ли сэкономить на красной рыбе, если разделывать ее самостоятельно? Подсчитали до копеечки
Источник материала: Tut.by
Красную рыбу часто советуют диетологи: она
Помог с разделкой рыбы шеф-повар кулинарной студии «Маис» Денис Исаев. Для эксперимента нашли небольшого замороженного лосося. За тушку весом 1 кг 800 г заплатили 43 рубля 21 копейку.
Повар поясняет, что это самый маленький размерный ряд этой рыбы, поэтому из него и филе, и стейки выйдут небольшими по размеру. В среднем же лосось (семга) весит 3−4 кг, поэтому если вы хотите закупиться — придется выложить за один раз немалую сумму.
Разделывать лосося повар решил на стейки — так потери от рыбы и трудозатраты будут минимальными. Вот что получилось после чистки рыбы.
Стейки — 1108 г.
Голова, которую можно пустить на уху, — 360 г.
Хвост, который можно запечь или пожарить, — 211 г.
В таблице посчитали, сколько бы отдали за тот же вес частей рыбы, если бы покупали их по отдельности в одном из минских магазинов.
Напомним, что за тушку лосося мы заплатили 43 рубля 21 копейку. Но купив сразу разделанные части, мы бы прилично сэкономили — 8 рублей 80 копеек (причем выиграть можно, даже выбирая охлажденные стейки: цены на них начинаются от 30 рублей 99 копеек).
А вот при покупке стейков в упаковке точно бы проиграли: за 400 г стейков семги в столичных магазинах просят 23 рубля 49 копеек.
Как разделывать лосось на стейки
Первым делом тушку нужно очистить от чешуи: работа эта грязная — лучше всего проделывать ее над раковиной с помощью ножа.
Дальше нужно удалить у лосося голову и жабры. Голову можно заморозить и использовать для наваристой ухи, а жабры точно уйдут в отходы.
После этого рыба нарезается на стейки: если хотите, чтобы они были больше — можно нарезать тушку под углом. Оставшуюся хвостовую часть используйте для других блюд — хвост можно запекать, жарить или использовать для салатов.
Разделка и чистка лосося у повара заняла примерно 15 минут. Если вы этим ни разу не занимались, возможно, времени уйдет еще больше.
Несколько советов от шеф-повара
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Красная рыба перестала быть деликатесом, но по-прежнему стоит недешево. GO.TUT.BY выяснил, можно ли сэкономить на лососе, если покупать его целиком и разделывать...
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