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Автора дубля в ворота БАТЭ признали MVP второго тура чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: Tut.by
Российский легионер «Славии» Никита Мельников, забивший
В матче второго тура 23-летний форвард мозырян нанес три удара в створ ворот борисовчан, два их которых закончились голом. Также он отдал три точных паса и спровоцировал пять фолов на себе.
Ниже вы можете посмотреть нарезку его действий от
Любопытно, что MVP первого тура стал также автор дубля в ворота БАТЭ,
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Россиянин Никита Мельников, забивший два гола в ворота БАТЭ в Мозыре, назвали самым ценным исполнителем футбольного уик-энда.
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