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Автора дубля в ворота БАТЭ признали MVP второго тура чемпионата Беларуси по футболу

30.03.2020 14:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Российский легионер «Славии» Никита Мельников, забивший два гола в ворота БАТЭ в Мозыре, назвали самым ценным исполнителем футбольного уик-энда.

В матче второго тура 23-летний форвард мозырян нанес три удара в створ ворот борисовчан, два их которых закончились голом. Также он отдал три точных паса и спровоцировал пять фолов на себе.

Ниже вы можете посмотреть нарезку его действий от АБФФ ТВ.

Любопытно, что MVP первого тура стал также автор дубля в ворота БАТЭ, Джасурбек Яхшибоев из РЦОР-БГУ.

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Россиянин Никита Мельников, забивший два гола в ворота БАТЭ в Мозыре, назвали самым ценным исполнителем футбольного уик-энда.
 
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