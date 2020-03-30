Автора дубля в ворота БАТЭ признали MVP второго тура чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Tut.by

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Российский легионер «Славии» Никита Мельников, забивший два гола в ворота БАТЭ в Мозыре , назвали самым ценным исполнителем футбольного уик-энда.

В матче второго тура 23-летний форвард мозырян нанес три удара в створ ворот борисовчан, два их которых закончились голом. Также он отдал три точных паса и спровоцировал пять фолов на себе.

Ниже вы можете посмотреть нарезку его действий от АБФФ ТВ .

Любопытно, что MVP первого тура стал также автор дубля в ворота БАТЭ, Джасурбек Яхшибоев из РЦОР-БГУ .

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