«Милые женщины, не становитесь насильниками». Мнение о том, как мужчин принуждают к сексу

Источник материала: Tut.by

Окончание карантина в Китае спровоцировало всплеск разводов. Такие перспективы вполне могут замаячить и для белорусов, для которых самоизоляция на время эпидемии только началась. Почему в этот период не стоит работать над отношениями, улучшать сексуальную жизнь и пытаться стать ближе, рассуждает колумнист Милана Егорова.





Мужчина — тоже человек

Я в принципе сочувствую мужчинам. По многим причинам. Но сейчас, когда из-за самоизоляции люди будут вынуждены остаться взаперти со своими половинками, несчастных мужчин станет больше. Ведь жены дорвутся до возможности безраздельного владения тем, кто из-за штампа в паспорте принадлежит женщине по праву. Наконец получится не расставаться с мужчиной и, раз выпала такая возможность, «стать ближе».

Смею заверить, что мужчин при таких перспективах пробивает холодный пот. И вот почему.

Мнение сильной половины человечества почти во всех сферах любовных отношений женщин интересует чуть меньше, чем никак. За редким-редким исключением. В средней белорусской семье, если жена решила поработать над отношениями, отказ мужа рассматривается как дезертирство. В результате: либо скандалы, либо смиренное несение своего креста. Поэтому многие мужья адаптируются и учатся пассивному присутствию, отключаясь эмоционально от всего происходящего. Жизнь для них начинается вне дома. И как можно дальше от благоверной.

Если от вечных разговоров «о нас» еще можно отключиться, то от попыток наладить сексуальную жизнь не увернуться. У нас в культуре мужчина априори всегда готов на секс, а его тело гораздо менее интимно, чем женское. Поэтому многие вещи, которые казались бы изнасилованием, зайди речь о женщине, с мужчинами не считаются чем-то из ряда вон выходящим. Например, на некоторых курсах по соблазнению умение положить руку на мужскую ширинку (да-да, они называют это умением) считается чем-то смелым и разрывающим шаблон. Не сексуальным домогательством, а смелостью.





В определенном контексте такая женская инициатива будет сексуальной: если мужчина настроен на секс, женщина кажется ему привлекательной, нет ограничивающих обстоятельств вроде жены дома, кредита, проблем на работе и так далее. То есть — при реальной готовности заняться сексом.

Но этот и подобные смелые трюки женщины используют, не сверяясь с реальностью. И лапает соблазнительница за ширинку уставшего, замученного мужика, который секса не хочет. Либо сейчас, либо вообще с ней. Ключевое — не хочет. Может выжать из себя, если Клеопатра очень дорога или нет сил с нею скандалить. Но регулярно изображать страсть не может ни один мужчина — для секса нужно активное желание. А насилие, чем и является большинство женских попыток добавить огня, желание убивает.

Есть вероятность, что если давление на мужское либидо не прекратить, посыплется здоровье. Психологи говорят о том, что часто в импотенции есть скрытые выгоды. Так порой некоторые мужчины реализуют свое право на отказ от секса с постоянной партнершей. Таким образом тело защищает рассудок и отвоевывает право на неприкосновенность. Потому что тяжело оставаться психологически устойчивым, если регулярно подвергаешься сексуальным домогательствам.





К сожалению, об этой стороне проблемы в семейных отношениях думать пока не принято. Уважать право на неприкосновенность женского тела мы постепенно учимся. С переменным успехом, но позитивные сдвиги есть. А вот мужчинам в этом отказываем. Видеть в них кого-то кроме аппарата для заработка денег и удовлетворения женских нужд большинство не столько не может, сколько не хочет. Ведь кто-то должен обслуживать и удовлетворять поколение принцесс, которых мамы воспитали с девизом «Мужик должен!».

Самый простой способ стать идеальным любовником, не снимая трусы

Работа над отношениями и сексуальной сферой для многих дам становится смыслом жизни. Можно поговорить о себе, обвинить родителей, порыдать и получить сочувствие от психолога, пусть и за деньги.

(Но никогда эта дорога не приводит к хорошему сексу. Никогда).

Часто на такую работу тратят годы и большие деньги. Если проблемы в сексе остаются, а психоанализ или гештальт-терапия не помогают, в ход идут курсы гейш, участие в дамских ведических семинарах и другая муть, которую мошенники всегда рады предложить бездельницам. Кстати, духовные поиски жены почти никогда не оставляют в стороне мужа. В лучшем случае ему на голову выливают тонны ценнейшей информации без запроса. В худшем — тягают на все эти тренинги и духовные ретриты, отнимая время и деньги из семейного бюджета. Финансирование сумасшествия, кстати, почти всегда идет из мужниного кошелька. Потому что некогда женщине зарабатывать, пока она учится намагничивать энергию привлекательности.





Поэтому, девушки, дам простой совет: когда годами плохо в сексе, нужно не «вагиной дышать» и не в юбки до пола наряжаться. Стоит лишь ненадолго переключиться с эрекции на свою жизнь и работу, как в спальне начинаются перемены.

Я не просто так порекомендовала отстать от мужа. Это важно. Без обид, игнора и переключения на других мужчин. Отстать, не чтобы поиграть в «ближе-дальше». И не чтобы заставить его кусать локти. А чтобы заняться своей жизнью. Не какой-то самодеятельностью или хобби, а настоящей работой или объективно полезными для семьи делами. Удивитесь результатам, гарантирую.

Это совет для женщин. Теперь для мужчин: если в описании выше вы узнали не благоверную, а себя, воспользуйтесь способом прекратить пытку.

Запомните: когда женщина не хочет секса, дело часто не в физиологии, размере или выносливости. Корня претензии может быть два. Первый — сейчас она заинтересована в отношениях меньше вашего и потому раздражает ее не только интимная близость, но и ваш запах, голос, манера одеваться. Чем выше градус раздражения и шире область, в котором она его выражает, тем больше рисков, что скоро вы станете свободным мужчиной.

К счастью, ситуация может измениться в любой момент. Вероятно, вы замечали, как прекрасные недоступные дамы становились готовыми на все, «был бы милый рядом», и как менялись с годами, становясь красивее и сексуальнее, те, на ком женились без особого энтузиазма? Дело не в мистике, а в роли, которую человек со временем начинает отыгрывать для своей второй половины. И худшее в браке — продолжать упорно отыгрывать приятную для себя роль, когда настроение и запрос зрителя изменились. В конце концов, можно остаться в пустом зале.

Вторая причина — вы не горите. Даже если вам предъявляют жалобы на продолжительность, глубину и скорость, коренная причина в ощущении себя недостаточно ценной и нужной. Если с рефлексией у партнеров дела не очень, эти претензии могут привести к замкнутому кругу: она недовольна — он заставляет себя вкладываться больше — от такой нагрузки горит все меньше — из-за стресса начинаются уже реальные проблемы с потенцией — она недовольна.

Поэтому, если не хотите проблем со здоровьем и скандалов с супругой — имитируйте горение. Ведь сексом женщина занимается ради ощущения безопасности и собственной исключительности. Дайте ей это, и сами останетесь в плюсе.

Хотеть, я сказала!

Есть чудесные женщины, которым работа с психологом действительно может помочь наладить сексуальную жизнь. Таких мало, но они существуют. Ключевые маркеры, которые помогают их опознать: осознание ими персональной ответственности и уважение к чужой, независимой от тебя, воле. Оба этих пункта одновременно.

Однако у большинства запрос другой: «Меня не хочет муж, что мне сделать, чтоб он захотел». Но любой психолог вам скажет: работать нужно с тем, от кого исходит запрос. То есть психолог может помочь вам, например, не фиксироваться на проблеме, не делать ее центральной. И это уже принесет пользу: если у вас на лбу написано «работаю над тем, чтобы муж меня захотел», мужчина это чувствует. Хотеть в этом случае вас начинают не больше, а меньше. Ведь от одержимого идеей-фикс здоровый человек будет инстинктивно держаться подальше.





Не помогут ни необычные позы, ни сексуальное белье, ни ужины при свечах. Во время кризиса сексуальной сферы это вообще нужно убрать, чтобы не отвернуть от себя партнера. Представьте, что мужчина, который для вас несексуален, вдруг сокращает дистанцию, гладит по коленке, шепчет на ушко непристойности и лезет в трусы. Приятно? Вот примерно так чувствуют себя мужчины, вынужденные отрабатывать супружеский долг. Так импотентом стать недолго. И многие с годами становятся.

Поэтому, милые женщины, не становитесь насильниками. Разжимайте стальные челюсти, переключайте внимание на что-то полезное в своей жизни и отпускайте жертву пожить спокойно, в стойкой уверенности, что сегодня ночью ему не придется защищать свои прелести или выслушивать оскорбления вроде «не мужик».

Хотите вернуть страсть в отношения? У меня есть на 100% работающий совет.

Каждый раз, как только в голове начнет крутиться пластинка «он остыл», сделайте 3 вещи:

идите в спортзал (или увеличьте нагрузку);

начните учить иностранный язык (первый или еще один);

совершите стахановский подвиг на работе.

Максимально увлекитесь созидательными переменами в собственной жизни и нацельтесь получать удовольствие от сложной работы над собой. В деле возвращения к вам интереса так здорово, как эти три пункта, не помогут ни смена прически, ни походы с подружками по магазинам, ни отдых, ни, боже упаси, запой и походы налево. Только работа, чем сложнее — тем лучше.

Только не пытайтесь жульничать и делать вид, будто занимаетесь своей жизнью, хотя на самом деле ждете, когда вас, наконец, потащат в спальню. Так челюсти разжать не получится. Вы продолжите коршуном нависать над чужим либидо. Да и жизнь в постоянных оглядках на чужой член никого не сделала сексуально привлекательной.

Способ работает безотказно у всех женщин. Из-за работы растет самоуважение и вера в собственные силы, появляется энергия и блеск в глазах, меняется пластика. Вы становитесь интересны самой себе, и вас начинают хотеть.

Сделать это можно в любом весе, возрасте и при любом социальном положении — именно в этом заключается секрет женщин, которых вожделеют даже в старости. Я знаю много таких случаев и скоро расскажу о них.