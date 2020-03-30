Службы такси снизили тарифы, водители отказываются брать заказы. Что дальше?

Источник материала: Tut.by

Сегодня пассажиры, пользующиеся сервисами 135 и 7788 могли испытывать сложности с заказом автомобиля. Некоторые таксисты этих служб устроили импровизированную забастовку после того, как руководство снизило тарифы.





Такси «Столица 135» готово возить пассажиров по тарифу: минимальная поездка — 3,90 рубля (включает 3 километра и 5 минут), 1 километр — 30 копеек, 1 минута простоя — 10 копеек. «Алмаз 7788» возит по 29 копеек километр, минимальная поездка — 3,49 рубля. Эти тарифы на уровне «Яндекс.Такси», водители которого не раз поднимали вопрос о повышении стоимости перевозки.

— Мы приняли это решение по нескольким причинам, — комментирует AUTO.TUT.BY Олег Радкевич, учредитель службы такси «Столица 135». — Проанализировали данные и пришли к выводу, что у нас увеличилось время простоя. Значит, наши тарифы неинтересны потребителям. Второй фактор — падение спроса из-за перевода людей на удаленную работу, запрета массовых мероприятий и посещения общественных мест. Снижение тарифов должно увеличить количество поездок, в итоге водители будут зарабатывать на прежнем уровне.

Но таксисты таким решением остались недовольны. В ответ на снижение тарифов водители из служб 135 и 7788 решили не брать заказы и собрались на импровизированную забастовку. На парковку «Чижовка-Арены» съехалось порядка 50−70 машин. Водители обсуждали сложившуюся ситуацию и решали, как действовать дальше.





У таксистов на счет тарифов свое мнение. «Лучше дорого стоять, чем дешево ехать» — считают водители. Те, кто собрался сегодня на парковке у «Чижовка-арены» — это таксисты, которые отказались брать заказы после снижения тарифов. Цель — дать понять службе, что деньги компании привозит водитель. Это не забастовка, а просто акция солидарности. Участники говорят, что собираются отказываться от заказов на протяжении недели.

— Тариф 30 копеек — абсолютно нерентабельный, — говорят таксисты. — Это работа ради работы. За такие деньги можно ездить, если не соблюдать никаких требований, предъявляемых к такси. Нужно отказаться от техосмотра, страховки пассажира. Но то же «ипэшник» не может этого сделать. Отказаться от страховки для пассажира — нельзя. Налоги — фиксированный налог и ФСЗН — тоже платить нужно. От оплаты диспетчеру — не откажешься. Таксометр, терминал — нужны. А еще амортизация автомобиля, заправка, мойка. В итоге для нас тариф 30 копеек не имеет экономического смысла. С таким же успехом можно сидеть дома. Или расклеиваться, выбрасывать таксометр и работать нелегально.





По словам одного из таксистов, с прежними тарифами хватало денег на достойное обслуживание автомобиля, а сейчас придется задумываться, нужно ли лишний раз заезжать на мойку. И и в итоге это может вылиться в то, что даже пассажиры возмутятся, когда на заказ будут приезжать немытые и неухоженные машины.

— Я недавно сделал машине полное обслуживание, отдал около 800 долларов. С нынешними тарифами я никогда в жизни не отобью эти деньги. Вероятно, просто придется менять работу, — признался один из водителей службы 7788. — Даже по старым тарифам, чтобы заработать хоть что-то, надо было часов двенадцать отпахать.