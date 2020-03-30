Консалтинговое агентство в Минске оказывало услуги риелторов без лицензии. Разбирался КГК

Источник материала: Tut.by

Представители застройщика в Минске отправляли покупателей в агентство, которое консультировало клиентов и сопровождало сделку. Но делало это незаконно. Подробности сообщает КГК.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску выявил факты незаконной предпринимательской деятельности консалтингового агентства, которое без лицензии на протяжении трех лет оказывало услуги в сфере недвижимости.

Покупатели квартир попадали в агентство через представителей застройщика: те направляли туда клиентов. С агентством заключали договор на оказание консультационных услуг и сопровождение сделки купли-продажи. Эти риелторские услуги, а также подбор объектов стоили от 500 до 700 долларов.

Но в КГК выяснили, что организация не имела лицензии Министерства юстиции, поэтому ее деятельность была незаконной. За эти три года работы консалтинговое агентство получило свыше 740 тысяч рублей незаконного дохода.

Прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (Незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).