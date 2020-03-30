Льготные условия ведения бизнеса в сельской местности

Инспекция МНС Республики Беларусь по Кобринскому району в связи с обращениями субъектов предпринимательской деятельности по вопросу налоговых льгот, предусмотренных действующим законодательством при осуществлении производственной деятельности, разъясняет следующее.
Декретом Президента Республики Беларусь «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» от 7 мая 2012 года № 6 (с изменениями и дополнениями, далее – Декрет), установлено ряд льгот для субъектов хозяйствования с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых городских поселений, сельской местности (далее – сельская местность) и осуществляющих там свою производственную деятельность.
В частности, Д
Такие же налоговые льготы предусмотрены для обособленных подразделений, созданных коммерческими организациями в сельской местности.
Для применения льгот необходимо, чтобы реализуемые товары (работы, услуги) были собственного производства, что должно подтверждаться сертификатом продукции собственного производства (сертификата работ и услуг собственного производства), выданного в установленном порядке (далее – сертификат).
Так же необходимо, чтобы производство продукции (работ, услуг) осуществлялось с использованием основных средств и (или) труда работников на территории сельской местности.
Кроме того одним из условий применения положений Декрета, является наличие раздельного учета выручки (доходов) и затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг).
Не вправе применять налоговые льготы плательщики, перечисленные в
Следует так же отметить, что Декретом установлено освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами некоторых товаров (а именно – технологического оборудования, транспортных средств, классифицируемых в определенных товарных позициях), ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь в качестве вклада в уставный фонд коммерческих организаций (подп.1.9 Декрета). Обращаем внимание, что Декретом установлены определенные требования по использованию таких основных средств, при нарушении которых возникнет обязанность уплатить ввозные таможенные платежи.
Выше названные преференции распространяются на территориях средних, малых городских поселений, сельской местности, за исключением территории городов Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск.
Таким образом, в регионах, в том числе в г.Кобрине и Кобринском районе, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса при осуществлении производства товаров, работ и услуг.
Карпович Татьяна Вавиловна заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы инспекции МНС по Кобринскому району.
В каких случаях ИП обязан уплачивать НДС
В зависимости от применяемой системы налогообложения у ИП возникает обязанность уплаты НДС. Рассмотрим, в каких случаях ИП обязан уплачивать НДС.
|Объект налогообложения
|Общая система НО
|УСН
|Единый налог
|Ввоз товаров на территорию Республики Беларусь из-за пределов ЕАЭС (взимание осуществляется таможенными органами) (
|Обязан
|Обязан
|Обязан
|Ввоз товаров на территорию Республики Беларусь с территории ЕАЭС (взимание осуществляется налоговыми органами) (
|Обязан
|Обязан
|Обязан
|Реализация на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь (
|Обязан
|Обязан
|Обязан
|Реализация ИП на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав (
|Обязан при условии, если сумма, выручки нарастающим итогом с начала года превысит 420 000 рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки (п.п. 1.3 ст. 113 НК).
|Имеет право, если им принято решение об уплате НДС и подано в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о принятом решении (п.п. 1.3 ст. 113 НК, п.3 ст. 326 НК).
|Не обязан
Для ИП, применяющих УСН, сохраняется общий порядок исчисления и уплаты НДС в случае, если сумма определяемых в порядке, установленном
Плужникова Людмила Анатольевна, начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей ИМНС по Кобринскому району.