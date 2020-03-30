Льготные условия ведения бизнеса в сельской местности

Источник материала: Кобринский вестник





Инспекция МНС Республики Беларусь по Кобринскому району в связи с обращениями субъектов предпринимательской деятельности по вопросу налоговых льгот, предусмотренных действующим законодательством при осуществлении производственной деятельности, разъясняет следующее.

Декретом Президента Республики Беларусь «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» от 7 мая 2012 года № 6 (с изменениями и дополнениями, далее – Декрет), установлено ряд льгот для субъектов хозяйствования с местом нахождения (жительства) на территории средних, малых городских поселений, сельской местности (далее – сельская местность) и осуществляющих там свою производственную деятельность.

В частности, Д екретом предусмотрено освобождение для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в течение семи календарных лет со дня их государственной регистрации от налога на прибыль и от подоходного налога (индивидуальные предприниматели), в отношении прибыли и доходов, полученных от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. Кроме того, в указанный период эти субъекты хозяйствования освобождены от налога на недвижимость, от обязательной продажи иностранной валюты. Также они вправе не уплачивать государственную пошлину за выдачу специальных разрешений на осуществление отдельных видов деятельности.

Такие же налоговые льготы предусмотрены для обособленных подразделений, созданных коммерческими организациями в сельской местности.

Для применения льгот необходимо, чтобы реализуемые товары (работы, услуги) были собственного производства, что должно подтверждаться сертификатом продукции собственного производства (сертификата работ и услуг собственного производства), выданного в установленном порядке (далее – сертификат).

Так же необходимо, чтобы производство продукции (работ, услуг) осуществлялось с использованием основных средств и (или) труда работников на территории сельской местности.

Кроме того одним из условий применения положений Декрета, является наличие раздельного учета выручки (доходов) и затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг).

Не вправе применять налоговые льготы плательщики, перечисленные в подп. 1.6 и 1.8 Декрета. Например, при особых режимах налогообложения (УСН и др.), производстве подакцизных товаров и т.д.

Следует так же отметить, что Декретом установлено освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами некоторых товаров (а именно – технологического оборудования, транспортных средств, классифицируемых в определенных товарных позициях), ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь в качестве вклада в уставный фонд коммерческих организаций (подп.1.9 Декрета). Обращаем внимание, что Декретом установлены определенные требования по использованию таких основных средств, при нарушении которых возникнет обязанность уплатить ввозные таможенные платежи.

Выше названные преференции распространяются на территориях средних, малых городских поселений, сельской местности, за исключением территории городов Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Жодино, Жлобин, Лида, Минск, Могилев, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск.

Таким образом, в регионах, в том числе в г.Кобрине и Кобринском районе, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса при осуществлении производства товаров, работ и услуг.

Карпович Татьяна Вавиловна заместитель начальника инспекции – начальник управления контрольной работы инспекции МНС по Кобринскому району.

В каких случаях ИП обязан уплачивать НДС

В зависимости от применяемой системы налогообложения у ИП возникает обязанность уплаты НДС. Рассмотрим, в каких случаях ИП обязан уплачивать НДС.

Объект налогообложения Общая система НО УСН Единый налог Ввоз товаров на территорию Республики Беларусь из-за пределов ЕАЭС (взимание осуществляется таможенными органами) ( п. 1 ст. 138 НК) Обязан Обязан Обязан Ввоз товаров на территорию Республики Беларусь с территории ЕАЭС (взимание осуществляется налоговыми органами) ( п. 1 ст. 139 НК), Договор о ЕАЭС. Обязан Обязан Обязан Реализация на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав иностранными организациями, не осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство и не состоящими в связи с этим на учете в налоговых органах Республики Беларусь ( подп. 1.1 ст. 115 НК) Обязан Обязан Обязан Реализация ИП на территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав ( подп. 1.1 ст. 115 НК) Обязан при условии, если сумма, выручки нарастающим итогом с начала года превысит 420 000 рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки (п.п. 1.3 ст. 113 НК). Имеет право, если им принято решение об уплате НДС и подано в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление о принятом решении (п.п. 1.3 ст. 113 НК, п.3 ст. 326 НК). Не обязан

Для ИП, применяющих УСН, сохраняется общий порядок исчисления и уплаты НДС в случае, если сумма определяемых в порядке, установленном ст. 205 НК, выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и доходов в виде операций по сдаче в аренду (передаче в финансовую аренду (лизинг)) имущества, полученных им от коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ), участниками, собственниками имущества которых являются он, его супруг (супруга), родители (усыновители, удочерители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), нарастающим итогом с начала года превысит 420 000 рублей без учета налогов и сборов, исчисляемых из выручки ( подп. 1.2 ст. 113 , ч. 2 подп. 1.2.2 ст. 326 НК).

Плужникова Людмила Анатольевна, начальник отдела контроля индивидуальных предпринимателей ИМНС по Кобринскому району.