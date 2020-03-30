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Весенние каникулы начались у школьников

30.03.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весенние каникулы начались у школьников

В Беларуси начались весенние каникулы. Школьники будут отдыхать до 4 апреля. 

Ребята смогут посещать школьные лагеря. Программа разрабатывается индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мер. Школьникам рекомендуется минимизировать общение, не посещать места массового скопления людей, по возможности не контактировать с пожилыми. Чтение, настольные, интерактивные игры, викторины – каждый на этой неделе сможет найти себе занятие по душе. 

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В Беларуси начались весенние каникулы. Школьники будут отдыхать до 4 апреля.  Ребята смогут посещать школьные лагеря. Программа разрабатывается индивидуально с...
 
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