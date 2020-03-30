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Весенние каникулы начались у школьников
Источник материала: ОНТ
В Беларуси начались весенние каникулы. Школьники будут отдыхать до 4 апреля.
Ребята смогут посещать школьные лагеря. Программа разрабатывается индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мер. Школьникам рекомендуется минимизировать общение, не посещать места массового скопления людей, по возможности не контактировать с пожилыми. Чтение, настольные, интерактивные игры, викторины – каждый на этой неделе сможет найти себе занятие по душе.
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В Беларуси начались весенние каникулы. Школьники будут отдыхать до 4 апреля. Ребята смогут посещать школьные лагеря. Программа разрабатывается индивидуально с...
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