Весенние каникулы начались у школьников

Источник материала: ОНТ

В Беларуси начались весенние каникулы. Школьники будут отдыхать до 4 апреля.

Ребята смогут посещать школьные лагеря. Программа разрабатывается индивидуально с учетом всех санитарно-профилактических мер. Школьникам рекомендуется минимизировать общение, не посещать места массового скопления людей, по возможности не контактировать с пожилыми. Чтение, настольные, интерактивные игры, викторины – каждый на этой неделе сможет найти себе занятие по душе.

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