Мокрый снег и сильный ветер: прогноз погоды на 31 марта

Источник материала: ОНТ

Еще накануне мы наслаждались теплом и солнцем. Но погода в одночасье сменила тон. Выпал снег, подул северный порывистый ветер. Апрель начнётся с большими перепадами температуры. А тепло начнет поступать лишь во второй половине недели.

В последний день марта погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных морей, лишь ночью по юго-востоку, а днем по западу страны скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, вслед за которыми будут поступать влажные воздушные массы. Среднесуточная температура до трех градусов ниже нормы.

Во вторник – переменная облачность. Ночью по юго-востоку пройдет снег, днем в западных районах страны прогнозируется небольшой мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Влажность до 50%.

Температура воздуха к 8 утра составит от -3°С по западу и до -5°С по северо-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градусов прохладнее.

В середине дня воздух немного прогреется – столбики термометров будут на отметках от -1°С по северу страны до +5°С в юго-западных районах.

К вечеру температура вновь начнет понижаться: от +2°С по западу до -2°С по северо-востоку.

1 апреля днем с Балтийского моря на северную половину страны переместятся атмосферные фронты, где и пройдет кратковременный мокрый снег. Будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью -2…-8°С, по юго-востоку при прояснениях до -10°С, днем – +2…+9°С. Далее атмосферными процессами станет управлять атлантический циклон, который держит путь на Скандинавский полуостров. Холодный воздух покинет Беларусь, и температурный режим постепенно начнет повышаться, но без осадков не обойдется.

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