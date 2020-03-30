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Минимальная цена на сахар будет действовать до конца 2020 года

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стоимость сахара останется под контролем государства как минимум до конца 2020 года. В постановление правительства, которым установлены предельные минимальные цены на этот продукт, внесено соответствующее изменение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее согласие на продление такой меры дала коллегия Евразийской экономической комиссии. Государственное регулирование цен на белый кристаллический сахар было введено с 1 января сначала на 60 дней, затем было продлено на 90, и вот сейчас до 366. Специалисты говорят, что это позволило стабилизировать работу отрасли, а сейчас необходимо закрепить полученный результат.

Больше новостей экономики за 30 марта здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Стоимость сахара останется под контролем государства как минимум до конца 2020 года. В постановление правительства, которым установлены...
 
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