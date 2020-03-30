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В России пожаром охвачено 1,5 тысячи гектаров леса

30.03.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российские регионы один за другим охватывают природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В России пожаром охвачено 1,5 тысячи гектаров леса


В 2020 году из-за аномально тёплой зимы возгорания стали фиксировать значительно раньше обычного. В общей сложности, огнём охвачено 1500 гектаров леса. Пламя бушует в Забайкалье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае.

В России пожаром охвачено 1,5 тысячи гектаров леса

На борьбу со стихией направлены сотни специалистов и десятки единиц воздушной техники. Пока возгорания не несут угрозы населённым пунктам. 

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Новости России. Российские регионы один за другим охватывают природные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  В 2020 году из-за аномально тёплой...
 
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