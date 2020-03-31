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В Нидерландах из закрытого на карантин музея похитили картину Ван Гога

31.03.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Злоумышленники похитили из музейного комплекса Зингер в Нидерландах картину Винсента Ван Гога Весенний сад, пасторский сад в Нюэнене весной.



На работе 1884 года изображен сад голландской церкви в Нюэнене, где отец Ван Гога был викарием, пишет "Новое время".

Музейный комплекс Зингер закрыт до 1 июня 2020 года из-за карантина.

Представитель музея сообщил, что полиция начала поиски злоумышленников.
 
 
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Злоумышленники похитили из музейного комплекса Зингер в Нидерландах картину Винсента Ван Гога Весенний сад, пасторский сад в Нюэнене весной.
 
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