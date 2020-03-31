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В Нидерландах из закрытого на карантин музея похитили картину Ван Гога
Источник материала: Партизан
Злоумышленники похитили из музейного комплекса Зингер в Нидерландах картину Винсента Ван Гога Весенний сад, пасторский сад в Нюэнене весной.
На работе 1884 года изображен сад голландской церкви в Нюэнене, где отец Ван Гога был викарием, пишет
Музейный комплекс Зингер закрыт до 1 июня 2020 года из-за карантина.
Представитель музея сообщил, что полиция начала поиски злоумышленников.
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Злоумышленники похитили из музейного комплекса Зингер в Нидерландах картину Винсента Ван Гога Весенний сад, пасторский сад в Нюэнене весной.
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