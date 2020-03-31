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Гражданская кампания «Наш дом» призывает освободить Сергея Сацука
31.03.2020 09:52 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
«Наш Дом» считает обвинения в отношении журналиста незаконными, необоснованными, связанными с его профессиональной деятельностью.
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«”Наш Дом” считает обвинения в отношении журналиста незаконными, необоснованными, связанными с его профессиональной деятельностью. Мы требуем незамедлительно освободить Сергея Сацука и снять с него все обвинения», - говорится в сообщении.
"Сергей Сацук – профессионал своего дела, работающий для того, чтобы остановить беззаконие в своей стране. Задержание по подозрению в получении взятки журналиста, известного своими расследованиями коррупционных схем, выглядит как глумление над журналистскими ценностями и этикой.
«Наш Дом» призывает всех неравнодушных людей предать эту ситуацию максимальной огласке. Как показывает опыт многочисленных преследований журналистов, блогеров и лидеров общественного мнения в Беларуси, огласка – это то, что больше всего боятся люди, творящие беззаконие в нашей стране".
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«Наш Дом» считает обвинения в отношении журналиста незаконными, необоснованными, связанными с его профессиональной деятельностью.
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