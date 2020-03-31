Гражданская кампания «Наш дом» призывает освободить Сергея Сацука

Источник материала: Ежедневник

«Наш Дом» считает обвинения в отношении журналиста незаконными, необоснованными, связанными с его профессиональной деятельностью.

Заявление размещено на сайте Международного центра гражданских инициатив под заголовком «Мы — Сергей Сацук: требуем освободить журналиста!»

«”Наш Дом” считает обвинения в отношении журналиста незаконными, необоснованными, связанными с его профессиональной деятельностью. Мы требуем незамедлительно освободить Сергея Сацука и снять с него все обвинения», - говорится в сообщении.

"Сергей Сацук – профессионал своего дела, работающий для того, чтобы остановить беззаконие в своей стране. Задержание по подозрению в получении взятки журналиста, известного своими расследованиями коррупционных схем, выглядит как глумление над журналистскими ценностями и этикой.

«Наш Дом» призывает всех неравнодушных людей предать эту ситуацию максимальной огласке. Как показывает опыт многочисленных преследований журналистов, блогеров и лидеров общественного мнения в Беларуси, огласка – это то, что больше всего боятся люди, творящие беззаконие в нашей стране".