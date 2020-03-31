BMW обнародовала характеристики силовой установки водородного кроссовера X5

Источник материала: Tut.by

С 2013 года BMW работает над развитием водородных силовых установок совместно с Toyota, а в прошлом году показала экспериментальный образец электроводородной модификации кроссовера X5 . Накануне фирма озвучила параметры силовой установки i Hydrogen Next.





Силовая установка концептуального X5 состоит из модуля eDrive пятого поколения с буферным аккумулятором, топливного элемента и преобразователя напряжения. Электрохимический генератор развивает 170 л.с., пиковая же отдача силовой установки достигает 374 л.с. На борту автомобиля имеется два бака, в которых под давлением 700 бар хранится 6 кг водорода (дальность хода пока что не называется), а полная заправка водородом занимает 3−4 минуты.





Вместо вредных выбросов система вырабатывает водяной пар. Преобразователь напряжения регулирует потоки от топливного элемента, аккумуляторной батареи и кинетическую энергию, выделяемую при торможении.





В 2022 году BMW планирует выпустить небольшую тестовую партию i Hydrogen Next, а серийная версия появится на рынке не раньше второй половины текущего десятилетия. Всего к 2023 году баварский концерн собирается вывести на рынок 25 электрифицированных моделей, из которых не меньше 12 полностью на электротяге.