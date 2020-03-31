ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

BMW обнародовала характеристики силовой установки водородного кроссовера X5

31.03.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 2013 года BMW работает над развитием водородных силовых установок совместно с Toyota, а в прошлом году показала экспериментальный образец электроводородной модификации кроссовера X5. Накануне фирма озвучила параметры силовой установки i Hydrogen Next.


Силовая установка концептуального X5 состоит из модуля eDrive пятого поколения с буферным аккумулятором, топливного элемента и преобразователя напряжения. Электрохимический генератор развивает 170 л.с., пиковая же отдача силовой установки достигает 374 л.с. На борту автомобиля имеется два бака, в которых под давлением 700 бар хранится 6 кг водорода (дальность хода пока что не называется), а полная заправка водородом занимает 3−4 минуты.


Вместо вредных выбросов система вырабатывает водяной пар. Преобразователь напряжения регулирует потоки от топливного элемента, аккумуляторной батареи и кинетическую энергию, выделяемую при торможении.


В 2022 году BMW планирует выпустить небольшую тестовую партию i Hydrogen Next, а серийная версия появится на рынке не раньше второй половины текущего десятилетия. Всего к 2023 году баварский концерн собирается вывести на рынок 25 электрифицированных моделей, из которых не меньше 12 полностью на электротяге.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания BMW озвучила некоторые параметры силовой установки концепта i Hydrogen Next, показанного еще осенью прошлого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Одна из самых уникальных переделок». В Сирии замечена интересная версия FN FAL
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика