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BMW обнародовала характеристики силовой установки водородного кроссовера X5
Источник материала: Tut.by
С 2013 года BMW работает над развитием водородных силовых установок совместно с Toyota, а в прошлом году показала экспериментальный образец электроводородной модификации
Силовая установка концептуального X5 состоит из модуля eDrive пятого поколения с буферным аккумулятором, топливного элемента и преобразователя напряжения. Электрохимический генератор развивает 170 л.с., пиковая же отдача силовой установки достигает 374 л.с. На борту автомобиля имеется два бака, в которых под давлением 700 бар хранится 6 кг водорода (дальность хода пока что не называется), а полная заправка водородом занимает 3−4 минуты.
Вместо вредных выбросов система вырабатывает водяной пар. Преобразователь напряжения регулирует потоки от топливного элемента, аккумуляторной батареи и кинетическую энергию, выделяемую при торможении.
В 2022 году BMW планирует выпустить небольшую тестовую партию i Hydrogen Next, а серийная версия появится на рынке не раньше второй половины текущего десятилетия. Всего к 2023 году баварский концерн собирается вывести на рынок 25 электрифицированных моделей, из которых не меньше 12 полностью на электротяге.
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Компания BMW озвучила некоторые параметры силовой установки концепта i Hydrogen Next, показанного еще осенью прошлого года.
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