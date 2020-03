«Одна из самых уникальных переделок». В Сирии замечена интересная версия FN FAL

Источник материала: Tut.by

Бельгийская винтовка FN FAL, прозванная «правой рукой свободного мира», не так уж часто появляется в снайперских вариантах — несмотря на то, что оружие создано под полноценный винтовочный патрон, оно в основном занимало нишу штурмового. Но недавно в сирийском Идлибе замечена именно снайперская FAL — фото появилось в Twitter известного любителя оружия CalibreObscura.

One of the most unique FN FAL DMR conversions I’ve ever seen on sale in #Idlib , with new furniture, optics mount, suppressor and more.