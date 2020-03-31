ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Одна из самых уникальных переделок». В Сирии замечена интересная версия FN FAL

31.03.2020 12:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бельгийская винтовка FN FAL, прозванная «правой рукой свободного мира», не так уж часто появляется в снайперских вариантах — несмотря на то, что оружие создано под полноценный винтовочный патрон, оно в основном занимало нишу штурмового. Но недавно в сирийском Идлибе замечена именно снайперская FAL — фото появилось в Twitter известного любителя оружия CalibreObscura.

Винтовка оснащена скелетным прикладом (того же типа, как и у СВД), оптикой, подавителем и шасси. В целом, в ней не так просто опознать культовое бельгийское оружие. «Это одна из самых уникальных переделок, которые я видел», — пишет автор аккаунта. По его словам, оружие продается за 800 долларов.

Автоматическая винтовка FN FAL — одна из самых успешных моделей под патрон 7,62×51 NATO. В свое время американцы пообещали принять ее на вооружение как основное оружие Североатлантического альянса — но потом передумали и предпочли бельгийской винтовке свою куда менее успешную M14. Тем не менее, FN FAL пользовалась заслуженной популярностью по всему миру, побыла основным стрелковым оружием Великобритании и производится по сей день — всего сделано больше двух миллионов экземпляров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Винтовка выполнена в снайперском варианте, что бывает не столь часто.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Австралии провели экскурсию для морского льва в опустевшем океанариуме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
31.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика