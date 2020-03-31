В Ивановском районе изъята спиртосодержащая жидкость

Источник материала: Виртуальный Брест

Как рассказал заместитель начальника Ивановского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Панасюк, участковые инспекторы милиции отдела при проведении санкционированного осмотра по месту жительства в деревне Мотоль у 63-летнего сельчанина обнаружили 110 литров этилового спирта, 26 бутылок с алкоголем производства РФ без соответствующих документов.





Кроме того, было найдено 30 литров жидких удобрений.

Мужчина уверял, что «имущество» приобрел для личного пользования.

В настоящее время спиртосодержащая жидкость изъята. Назначено проведение экспертизы.

За хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 литров) для перемещения и хранения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.

ОИОС УВД, фото Ивановского РОВД