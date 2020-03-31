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В Ивановском районе изъята спиртосодержащая жидкость
31.03.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как рассказал заместитель начальника Ивановского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Панасюк, участковые инспекторы милиции отдела при проведении санкционированного осмотра по месту жительства в деревне Мотоль у 63-летнего сельчанина обнаружили 110 литров этилового спирта, 26 бутылок с алкоголем производства РФ без соответствующих документов.
Кроме того, было найдено 30 литров жидких удобрений.
Мужчина уверял, что «имущество» приобрел для личного пользования.
В настоящее время спиртосодержащая жидкость изъята. Назначено проведение экспертизы.
ОИОС УВД, фото Ивановского РОВД
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Как рассказал заместитель начальника Ивановского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Панасюк, участковые...
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