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В Ивановском районе изъята спиртосодержащая жидкость

31.03.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как рассказал заместитель начальника Ивановского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Панасюк, участковые инспекторы милиции отдела при проведении санкционированного осмотра по месту жительства в деревне Мотоль у 63-летнего сельчанина обнаружили 110 литров этилового спирта, 26 бутылок с алкоголем производства РФ без соответствующих документов.

В Ивановском районе изъята спиртосодержащая жидкость

Кроме того, было найдено 30 литров жидких удобрений.

Мужчина уверял, что «имущество» приобрел для личного пользования.

В настоящее время спиртосодержащая жидкость изъята. Назначено проведение экспертизы.

За хранение или перемещение спиртосодержащей жидкости, превышающей допустимое количество (5 литров) для перемещения и хранения, предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией спиртосодержащей жидкости.

ОИОС УВД, фото Ивановского РОВД

 
 
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  Как рассказал заместитель начальника Ивановского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Андрей Панасюк, участковые...
 
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