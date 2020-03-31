КХЛ: Скабелка пока не решил, в каком клубе продолжит карьеру

Источник материала: ОНТ

Белорусский специалист Андрей Скабелка пока не определился, в каком клубе Континентальной хоккейной лиги продолжит карьеру.

Наставник, который последний сезон провел в «Барысе» из Казахстана, пока не подписал новый контракт с клубом, хотя руководство сделало новое предложение о сотрудничестве с гораздо более выгодными финансовыми условиями и сроком на два года.

Также белоруса на посту главного тренера желает видеть ярославский «Локомотив».

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