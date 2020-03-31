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Навести порядок и почтить память

31.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Субботник – одна из самых замечательных традиций в нашей стране. Она не только делает наш город чище, но и объединяет людей, пропагандирует традиционные ценности.

Субботник создает условия для неформального общения и взаимодействия, налаживания коммуникаций, позволяет коллегам лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что ничто так не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы и на благо нашего Отечества.

Поэтому накануне районного субботника на братской могиле кладбища в микрорайоне «Макавчицы» работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям взяли на себя ответственность в наведении порядка и его поддержании на этом памятном месте. В братской могиле захоронены советские воины, погибшие в боях за Родину в период Великой Отечественной войны.

– Мы преклоняемся перед подвигом защитников Отечества, героев Великой Отечественной войны и помним, сколь тяжкие испытания пришлось выдержать в эти годы гражданам Советского Союза, нашему белорусскому народу. Поэтому неслучайно, что белорусов отличает обостренное чувство ответственности за сохранение воинской доблести, преемственности поколений для обеспечения безопасности страны, – начальник отдела Максим Баско.





 
 
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Субботник – одна из самых замечательных традиций в нашей стране. Она не только делает наш город чище, но и объединяет людей, пропагандирует...
 
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