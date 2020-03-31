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Перенос рабочих дней в апреле 2020. На этой неделе — один выходной

31.03.2020 14:22 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Шесть рабочих дней ждет белорусов на предстоящей неделе.

Перенос рабочих дней в апреле 2020. На этой неделе — один выходной

Перенос рабочих дней в апреле 2020 года связан с тем, что православные будут праздновать Радоницу 28 апреля, а 1 мая в стране – День труда.

Так в ближайшую субботу, 4 апреля, белорусы будут отрабатывать 27 апреля (этот день будет выходным). В конце месяца будем отдыхать четыре дня подряд: 25, 26, 27 и 28 апреля. Длинные выходные получатся в начале мая – 1,2, 3 число.

Организации имеют право утверждать свой график, если того требует специфика работы.

По информации zarya.by

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Шесть рабочих дней ждет белорусов на предстоящей неделе. Перенос рабочих дней в апреле 2020 года связан с тем, что православные
 
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