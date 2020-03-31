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Форвард "Славии" Никита Мельников, признан лучшим игроком 2-го тура ЧБ по футболу

31.03.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Российский форвард мозырской "Славии" Никита Мельников признан лучшим игроком второго тура футбольного чемпионата Беларуси. В домашней игре против вице-чемпиона страны борисовского БАТЭ 23-летний Никита Мельников оформил голевой дубль. Мозырская Славия выиграла со счетом 2:1. 


Результаты встреч второго тура:

"Славия" (Мозырь) - БАТЭ (Борисов) - 2:1, "Слуцк" - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Белшина" (Бобруйск) - 1:0, "Рух" (Брест) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 0:1, "Городея" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Минск" - "Динамо" (Минск) - 3:2, "Ислочь" (Минский район) - "Смолевичи" - 1:0, "Неман" (Гродно) - "Витебск" - 2:0.

Славия-Мозырь после двух туров с 3-мя очками расположилась на 10 месте в турнирной таблице.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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23-летний Никита Мельников оформил голевой дубль и был признан лучшим игроком второго тура чемпионата Беларуси по футболу.далее...
 
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