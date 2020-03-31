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Лукашенко предложил провести встречу лидеров ЕАЭС в формате видеоконференции
31.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили возможность встречи глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает
С такой инициативой выступил Лукашенко как лидер страны, председательствующей в ЕАЭС. Белорусский лидер подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне. Встреча может пройти в формате видеоконференции.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном возможность встречи глав государств Евразийского экономического...
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