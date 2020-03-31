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Беларусь пригласит специалистов ВОЗ, которые оценят работу системы здравоохранения
Источник материала: ОНТ
С целью оценки работы системы здравоохранения Беларусь пригласит специалистов ВОЗ, рассказала журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова,
ФОТО: БЕЛТА
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С целью оценки работы системы здравоохранения Беларусь пригласит специалистов ВОЗ, рассказала журналистам председатель Совета Республики Наталья...
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