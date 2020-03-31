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Огромное грибовидное облако дыма над Берёзой. Что там произошло?

31.03.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Берёза. 31 марта 2020 года. Жители частных домов жгли разный мусор за своими участками, а потом самым огонь распространился на болото. Выглядит всё впечатляюще.

Огромное грибовидное облако дыма над Берёзой. Что там произошло?

На месте работают сотрудники МЧС

Огромное грибовидное облако дыма над Берёзой. Что там произошло?

 
 
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  Берёза. 31 марта 2020 года. Жители частных домов жгли разный мусор за своими участками, а потом самым огонь распространился на болото. Выглядит всё впечатляюще. На...
 
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