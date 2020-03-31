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Огромное грибовидное облако дыма над Берёзой. Что там произошло?
31.03.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Берёза. 31 марта 2020 года. Жители частных домов жгли разный мусор за своими участками, а потом самым огонь распространился на болото. Выглядит всё впечатляюще.
На месте работают сотрудники МЧС
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Берёза. 31 марта 2020 года. Жители частных домов жгли разный мусор за своими участками, а потом самым огонь распространился на болото. Выглядит всё впечатляюще. На...
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